Valentina fazia figuração no SBT. Hoje, toda transação na Paulista passa por ela

Num momento de grande transformação no mercado imobiliário, com proptechs bilionárias e corretores apostando no TikTok para achar o imóvel certo para o cliente certo, Valentina Caran mantém a estratégia dos últimos 40 anos: a boa e velha placa. "Sempre fui marqueteira. Se eu não fizer propaganda da minha empresa, vou fazer de quem?", questiona a corretora, que participou do primeiro episódio de Por trás do tijolo, o novo programa de mercado imobiliário da EXAME.

Caran investe em sua imagem nos icônicos cartazes de "vende-se" e "aluga-se" não por capricho ou exibicionismo. É para se destacar da concorrência e criar uma marca registrada. A estratégia a alçou ao patamar de um personagem tipicamente paulistano, e inspiração até mesmo para fantasias de carnaval.

No tempo de Valentina, corretor era aquele que andava de ponta a ponta da cidade atrás de boas oportunidades — sem qualquer que fosse a rede social para ajudar.

“Às vezes, via uma oportunidade muito boa no meio de minhas andanças e não conseguia de jeito nenhum fazer contato com o proprietário. Daí eu colocava minha placa na porta do imóvel. Não dava uma hora e eu recebia a ligação do dono reclamando. O dono ligava bravo, dizendo: 'Não estou alugando!'. E eu respondia: 'Eu sei, mas o senhor gostaria de alugar?”, conta.

Valentina é considerada por muitos paulistanos uma cidadã honorária de São Paulo, mas engana-se quem pensa que ela nasceu na cidade. Na realidade, a corretora nasceu em um lugar bem diferente da Avenida Paulista: na roça da cidade de Monte Mor, no interior do estado.

Foi a paixão pela televisão que fez com que Valentina, aos 21 anos, viesse tentar a vida em São Paulo. Nesse ramo, o que ela conseguiu foi fazer uma figuração na primeira versão de "Éramos Seis", do SBT. Nas tentativas de se manter na capital para conseguir ascender na carreira de atriz, Valentina descobriu que era ótima em vendas.

"Comecei vendendo livros para a Editora Abril. Até que fui fazer uma venda para um homem que trabalhava na corretora Bolsa de Escritórios de São Paulo, ele ficou impressionado com meu talento e me disse que eu deveria era vender imóveis, não livros".

Ela se candidatou para uma vaga na mesma corretora, mentindo ter carro próprio, e deu certo. Ficou lá por três anos, até que o escritório iria mudar de endereço — da Avenida Paulista, ele iria para a Avenida Estados Unidos, em Santo André. À esta altura, Valentina estava mesmo apaixonada pela Avenida Paulista e não queria se mudar.

Foi então que a corretora decidiu empreender ao alugar uma sala de 40 metros quadrados na Avenida Paulista, na altura 807. "Comprei uns móveis usados da Brasil Seguros, um de cada cor, e comecei a trabalhar. Com os anos, consegui muitos clientes! Foi quando fui contratando corretores para me ajudar e comprei meu outro escritório, na mesma avenida, altura 2006, dessa vez com 150 metros."

Hoje, Valentina diz que raramente uma transação na Paulista não passa por ela.

"Cresci andando de cabo a rabo na avenida, conheço cada centímetro dela. Não por acaso virei a rainha da Paulista. Eu que trouxe a Centauro para cá, a primeira loja fora de shopping", conta.

Assista ao primeiro episódio de Por trás do tijolo, da EXAME, com a corretora Valentina Caran: