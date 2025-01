Tenda (TEND3) termina 2024 com recorde em vendas líquidas

A Tenda (TEND3) registrou crescimento de 16% nas vendas brutas consolidadas no último trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. Na prévia operacional divulgada na noite de terça-feira, 14, também constam informações da subsidiária Alea que, junto à marca homônima Tenda, somou R$ 1,1 bilhão no quarto trimestre. No mesmo período de 2023, foram R$ 969 milhões.

Já as vendas líquidas totalizaram R$ 984 milhões, 16,9% maior do que o registrado nos últimos meses de 2023 e terminando o ano de 2024 com R$ 4,5 bilhões de reais para a empresa – um recorde para a empresa.

Os lançamentos consolidados no último trimestre de 2024 chegaram a 23, dois a mais que o volume de empreendimentos do quarto trimestre de 2023. No ano, o valor lançado foi de R$ 1,6 bilhão, aumento de 39,8% em comparação ao ano passado.

A Tenda divulga seu balanço do quarto trimestre no dia 12 de março.

Para analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), os resultados operacionais do quarto trimestre vieram sem surpresas, em linha com as projeções do banco.

"Acreditamos que os resultados reforçam a capacidade da empresa de atingir seu guidance para 2025, o que significa, em última análise, que os resultados estão no caminho certo para crescer muito este ano. Consideramos que a Tenda é uma tese de investimento arriscada, mas a ação oferece um potencial de valorização muito maior do que seus pares, por isso a mantemos como nossa Top Pick no segmento", diz o relatório. Na manhã desta quarta-feira, as ações operavam em queda de 1%.