Rio x São Paulo: preço do aluguel comercial no Leblon é mais que o dobro do Itaim Bibi

Apesar da briga acirrada por espaços comerciais no coração financeiro do Brasil — mais especificamente na Avenida Faria Lima, em São Paulo —, é o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, onde o aluguel comercial é mais caro.

Embora o Índice FipeZAP mostre que a cidade com o aluguel comercial mais caro é a capital paulista, ao colocar uma lupa sobre as regiões, a cidade maravilhosa se destaca.

Em abril de 2025, o preço médio de locação comercial no Leblon foi cerca de R$ 213 por metro quadrado. O Itaim Bibi, o bairro mais caro de São Paulo, por exemplo, tem uma média de aluguel de R$ 88 por metro quadrado — menos que a metade do preço no bairro carioca. Ipanema e Botafogo não ficam atrás, com R$ 123 e R$ 81 por metro quadrado, respectivamente.

Em São Paulo, além do Itaim Bibi, Vila Olímpia e Pinheiros também despontam como regiões mais caras para estabelecimentos comerciais, com R$ 80 e R$ 77 por metro quadrado, respectivamente. Os valores, no entanto, continuam abaixo da tríade de bairros cariocas.

O preço de locação no Rio de Janeiro registrou variação positiva de 1% em abril de 2025, puxado sobretudo pelos bairros nobres. No mesmo período, o IPCA, considerado o índice oficial que mede a inflação no Brasil, registrou alta bem mais suave, de 0,43%.

À EXAME, Fernando Blower, presidente do SindRio, entidade que representa mais de 2 mil estabelecimentos do setor de restaurantes, afirma que isso faz com que novos bairros passem a estar no radar dos empreendedores cariocas.

"Por isso vemos movimentos interessantes na Glória, no Flamengo e até mesmo no Centro", explica.

O Centro do Rio de Janeiro figura entre os dez bairros com os aluguéis comerciais mais caros da cidade, mas na ponta oposta do Leblon. Ele aparece em décimo lugar, com uma média de R$ 18 por metro quadrado.

Os bairros mais caros para manter um estabelecimento comercial no Brasil

Leblon (Rio de Janeiro, RJ): R$ 213,89 por metro quadrado

Ipanema (Rio de Janeiro, RJ): R$ 123,41 por metro quadrado

Campeche (Florianópolis, SC): R$ 91,68 por metro quadrado

Jardim Flamboyant (Campinas, SP): R$ 90,37 por metro quadrado

Itaim Bibi (São Paulo, SP): R$ 88,12 por metro quadrado

Botafogo (Rio de Janeiro, RJ): R$ 81,27 por metro quadrado

Vila Olímpia (São Paulo, SP): R$ 80,19 por metro quadrado

Canto (Florianópolis, SC): R$ 79,03 por metro quadrado

Pinheiros (São Paulo, SP): R$ 77,51 por metro quadrado

Lagoa da Conceição (Florianópolis, SC): R$ 77,54 por metro quadrado

Os bairros mais caros para manter um estabelecimento comercial no Rio de Janeiro

Leblon: R$ 213,89 por metro quadrado Ipanema: R$ 123,41 por metro quadrado Botafogo: R$ 81,27 por metro quadrado Barra da Tijuca: R$ 48,37 por metro quadrado Recreio dos Bandeirantes: R$ 40,30 por metro quadrado Tijuca: R$ 38,00 por metro quadrado Copacabana: R$ 37,14 por metro quadrado Campo Grande: R$ 35,05 por metro quadrado Méier: R$ 27,04 por metro quadrado Centro: R$ 18,20 por metro quadrado

Os bairros mais caros para manter um estabelecimento comercial em São Paulo