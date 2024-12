A mansão mais cara do Brasil será demolida para construção de condomínio de luxo; veja os detalhes

O Jardim Pernambuco, localizado no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, é um dos endereços mais exclusivos e desejados do Brasil. Funciona quase como um condomínio fechado, com segurança 24 horas, monitoramento, mata nativa e uma vista deslumbrante da cidade. É nesse cenário que se encontra a mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$ 220 milhões e ocupando uma área de 11.000 metros quadrados.

Recentemente, a propriedade foi adquirida pela construtora Mozak, que iniciou, no meio deste ano, o projeto de transformação do local em um condomínio fechado de alto padrão, o que incluirá a demolição da mansão. "Para a construção da nova estrutura, será necessário remover a mansão atual", explica Isaac Elehep, presidente da Mozak.

O novo empreendimento, denominado Estância Pernambuco, contará com até oito mansões, todas projetadas pelo renomado arquiteto Thiago Bernardes. O profissional é responsável por obras emblemáticas, como o Museu de Arte do Rio e as ampliações dos Institutos Moreira Salles e Burle Marx.

Apesar do arquiteto fazer o conceito de todo o espaço, a ideia é que cada uma das mansões tenham uma personalidade própria. A previsão é que os primeiros moradores possam se mudar em 2027.

Embora ainda não tenha ocorrido a comercialização de nenhum lote, as negociações com empresários e profissionais do mercado financeiro estão avançadas, com os nomes dos compradores sendo mantidos em sigilo. O preço dos terrenos começa em R$ 19,5 milhões. "Três lotes já estão praticamente vendidos", revela Elehep.

Condomínio exclusivo

O Estância Pernambuco será um projeto de altíssimo padrão, com foco na integração das residências com a natureza ao redor. Todas as casas terão vista panorâmica para o mar e para a mata nativa. Os moradores também poderão desfrutar de um bosque privado, com acesso a trilhas e mirantes exclusivos, criando uma sensação de refúgio em meio à natureza, como se estivessem em uma "casa na serra", afirma Elehep.

A Mozak é responsável por toda a concepção do projeto, desde a estruturação do negócio e a construção até os licenciamentos necessários. A empresa também implementará serviços compartilhados, como manutenção preventiva, jardinagem, administração e portaria 24 horas. "Moradores de alto padrão exigem assistência completa, e nós vamos oferecer isso", complementa Elehep.

Além das residências, o Estância Pernambuco contará com áreas de lazer, incluindo quadras esportivas e serviços de apoio para deslocamento dentro da área e também no Jardim Pernambuco. "O objetivo é proporcionar aos moradores uma experiência de segurança e conforto, com a possibilidade de interagir de forma tranquila nos espaços comuns", diz Elehep.