Quais são os principais documentos para alugar um imóvel?

Alugar um imóvel envolve apresentar uma série de documentos que garantem segurança tanto para o locatário quanto para o locador. Preparar esses documentos previamente facilita o processo e aumenta as chances de aprovação. Confira os principais:

1. Documentos de identificação

O RG e CPF, ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), são exigidos para comprovar a identidade do locatário. Em alguns casos, também podem ser solicitados documentos de cônjuges, especialmente se o contrato for assinado em regime de comunhão de bens. Esses documentos comprovam a identidade de quem assina o contrato, oferecendo segurança ao locador.

2. Comprovante de renda

O comprovante de renda é essencial, pois demonstra a capacidade financeira do locatário para arcar com o aluguel. Os tipos aceitos incluem holerites dos últimos três meses, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários ou, para autônomos, a emissão de notas fiscais de prestação de serviço. Em geral, a renda mensal precisa ser de três a quatro vezes o valor do aluguel, o que reduz o risco de inadimplência para o locador.

3. Comprovante de residência

O comprovante de residência atualiza o endereço do locatário e facilita a comunicação. Geralmente, é aceito um documento como conta de luz, água ou telefone dos últimos três meses. Esse comprovante também pode ajudar o locador a verificar o histórico residencial do locatário.

4. Garantia locatícia: fiador, seguro-fiança ou caução

Para proteger o locador contra possíveis inadimplências, é comum que contratos exijam uma forma de garantia. As opções mais comuns são o fiador (uma terceira pessoa que se responsabiliza pelo pagamento em caso de atraso), o seguro-fiança (um seguro que cobre o valor do aluguel) e o caução (depósito de um valor em dinheiro). Cada modalidade tem suas particularidades, mas todas asseguram maior tranquilidade ao locador.

5. Documentação adicional do fiador, caso necessário

Se a garantia escolhida for um fiador, ele também deverá apresentar seus documentos de identificação e comprovantes de renda. Em muitos casos, o fiador precisa comprovar a posse de um imóvel quitado, que servirá como garantia do contrato, tornando-se responsável por eventuais dívidas.

Esses documentos garantem um processo de locação seguro e organizado. Com tudo em mãos, o locatário facilita a análise e aumenta suas chances de aprovação rápida.