Leilão do Santander tem imóveis com até 51% de desconto; veja como participar

O Santander promove, no dia 15 de novembro, às 11h, um leilão de imóveis com até 51,26% de desconto em relação ao preço de mercado.

São 19 propriedades residenciais e comerciais, localizadas em oito estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os maiores descontos está um apartamento na cidade de Itajubá, em Minas Gerais. Com área privativa de 76,39 m², tem lance inicial de R$ 97.000,00 e valor avaliado de R$ 199 mil.

Outro destaque é um apartamento com 76,35 m² de área privativa localizado em Camaçari, na Bahia. Avaliado em R$ 247 mil, tem lance inicial de R$ 166 mil, um desconto de 32,79%.

Entre as opções para quem busca um imóvel no litoral, uma casa na cidade de Mongaguá, em São Paulo, com área construída de 72,3 m² também é destaque. O lance inicial é de R$ 148 mil, um desconto de 32,73% frente ao valor avaliado de R$ 220 mil.

Como participar do leilão do Santander?

Os imóveis serão leiloadas pelo site da Frazão Leilões e também pelo portal Santander Imóveis. O interessado pode dar lances até a data final (15 de fevereiro) pelos dois portais.

Nos sites, é possível conferir a situação do imóvel (se está desocupado ou não), além de fotos e localização.

As condições gerais de edital estão disponíveis no site da Frazão Leilões.

