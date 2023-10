Leilão de imóveis da Caixa tem descontos de até 95%; veja como participar

A Caixa realizará, em novembro, um leilão de imóveis com descontos de até 95%. Ao todo, serão 800 unidades disponíveis em todas as regiões do país. Os negócios ocorrerão de forma totalmente online e serão divididos em três fases.

Até às 10h do dia 7 de novembro, as consultas e lances para arrebatar os bens imobiliários podem ser realizados por meio do site da Fidalgo Leilões. Posteriormente, nos dias 17 de novembro e 5 de dezembro, ocorrerão as outras duas etapas do leilão.

A exemplo, há uma casa de 50,2 m² no litoral paulista, construída em 126,7m² de terreno, localizado em Mongaguá (SP). O valor inicial é de R$ 69,7 mil. Já no interior, em Araraquara (SP), um apartamento com 39,3m² de área privativa com dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e uma vaga de garagem, tem lance mínimo de R$ 70,9 mil.

Vantagens do leilão de imóveis

Além dos descontos, há condições especiais de pagamentos que estarão especificada na descrição de cada imóvel. Algumas possibilidades são o financiamento, o pagamento à vista e a opção de pagar com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nos casos de financiamento, o interessado deve procurar uma agência da Caixa antes do leilão para obter a carta de crédito aprovada.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Para isso, é necessário efetuar o cadastro no site e enviar os documentos citados no edital - anexo no próprio site. É recomendável que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e condomínio, conservação, entre outros.

A primeira fase é composta por mais de 500 oportunidades, divididas em: Amazonas (5), Pará (10), Alagoas (5), Bahia (5), Ceará (22), Maranhão (2), Paraíba (8), Pernambuco (16), Piauí (4), Rio Grande do Norte (19), Sergipe (5), Distrito Federal (20), Goiás (64); Mato Grosso do Sul (7), Espírito Santo (2), Minas Gerais (40), Rio de Janeiro (89), São Paulo (85), Paraná (29), Rio Grande do Sul (76) e Santa Catarina (15).