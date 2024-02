Carrefour vende terrenos para Riva que podem gerar mais de R$ 600 mi em vendas

O Carrefour Property, unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil, anunciou nesta terça-feira, 6, que assinou o compromisso de venda de dois terrenos para a Riva Incorporadora, do grupo Direcional. O valor da operação não foi divulgado.

Os novos empreendimentos têm valor geral de vendas (VGV) estimado em mais de R$ 600 milhões, com a criação de 1,3 mil unidades e 10 torres residenciais. Uma propriedade fica localizada na Zona Sul de São Paulo, e a segunda na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Para o Carrefour Property, o movimento é um passo para destravar valor dos terrenos do grupo. A estratégia é adensar os locais onde já há operações de varejo, atacarejo e clube de compras, com diversos formatos, como torres residenciais e corporativas.

“Acreditamos no conceito multiuso em grandes cidades, proporcionando uma experiência integrada ao estabelecer residências próximas às lojas do Grupo. Isso vai de encontro ao nosso desejo de colaborar com a criação de novas centralidades urbanas”, afirmou, em nota, Liliane Dutra, CEO do Carrefour Property.

O Carrefour Property tem mais de 500 ativos próprios, totalizando mais de 20 milhões de metros quadrados de landbank. “Usamos apenas 15% desse potencial, ou seja, temos uma grande oportunidade de desenvolver essa tese de multiuso”, reforçou Dutra.

A aquisição do terreno de São Paulo foi aprovada pelo órgão concorrencial e a do terreno do Rio de Janeiro será submetida e condicionada à aprovação prévia do Conselho de Administração de Defesa Econômica (CADE).

