Home equity: o que é e como usar?

O home equity, modelo de crédito que usa um imóvel como garantia, tem se popularizado no Brasil devido às taxas de juros reduzidas e à possibilidade de obtenção de valores elevados.

Esse tipo de empréstimo é uma alternativa para quem busca crédito com condições mais vantajosas do que financiamentos convencionais, como crédito pessoal e cheque especial. Entenda como funciona, suas vantagens e quem pode contratá-lo.

O que é e como funciona o home equity?

O home equity é um tipo de crédito no qual o solicitante usa um imóvel quitado como garantia para obter um empréstimo. Como há um bem de alto valor assegurando a operação, as instituições financeiras oferecem taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento estendidos.

As taxas de juros do home equity variam entre 1% e 2% ao mês, enquanto outras modalidades, como o crédito pessoal, podem ultrapassar 5% ao mês. Isso o torna uma opção mais atrativa para quem precisa de financiamento para reformas, investimentos ou quitação de dívidas mais caras.

Diferença entre home equity e outros financiamentos

Diferente do crédito pessoal e do consignado, o home equity não exige que o tomador justifique o uso do dinheiro, oferecendo mais flexibilidade. Além disso, os valores liberados são mais altos, já que são baseados no valor do imóvel dado como garantia.

Home equity x Hipoteca

Embora parecidos, esses modelos possuem diferenças importantes. Na hipoteca, o imóvel é usado como garantia, mas continua no nome do proprietário até a quitação da dívida, e o banco precisa entrar com ação judicial caso haja inadimplência.

No home equity, o imóvel é alienado fiduciariamente, o que significa que a propriedade fica em nome do credor até a quitação do empréstimo, tornando o processo de execução mais rápido em caso de não pagamento.

Quais são as vantagens do home equity?

1. Taxa de juros mais baixa

A principal vantagem do home equity é a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito. Isso ocorre porque o imóvel dado como garantia diminui o risco para o banco, permitindo condições mais vantajosas para o tomador.

2. Valores maiores

Diferentemente do crédito pessoal, que possui um limite baseado na renda do solicitante, o home equity permite obter empréstimos de valores mais altos.

Normalmente, as instituições financeiras liberam de 50% a 60% do valor do imóvel . Por exemplo, um imóvel avaliado em R$ 500 mil pode garantir um crédito de até R$ 300 mil.

3. Prazos mais longos

O prazo de pagamento do home equity pode chegar a 240 meses (20 anos), um período muito maior do que o oferecido por outras formas de crédito. Isso permite parcelas mais acessíveis e facilita o planejamento financeiro do tomador.

4. Possibilidade de receber o dinheiro mais rápido

O processo de liberação do home equity é ágil, especialmente quando comparado a financiamentos tradicionais. Após a avaliação do imóvel e análise de crédito, o dinheiro pode ser liberado em poucos dias, tornando-o uma opção viável para quem precisa de capital rapidamente.

5. Poder usufruir do imóvel durante a vigência do contrato de empréstimo

Mesmo sendo dado como garantia, o imóvel pode continuar sendo utilizado normalmente pelo proprietário. Isso significa que o tomador do crédito pode continuar morando no local ou alugá-lo, sem restrições enquanto estiver em dia com as parcelas.

Quem pode fazer home equity?

Qualquer pessoa que tenha um imóvel quitado em seu nome pode solicitar um home equity, desde que cumpra os critérios exigidos pela instituição financeira.

É necessário comprovar renda para garantir que as parcelas poderão ser pagas e passar por uma análise de crédito. Além disso, o imóvel precisa estar regularizado, sem pendências na documentação.

Quais são os tipos de imóveis aceitos no home equity?

As instituições financeiras aceitam diferentes tipos de imóveis como garantia, incluindo:

Imóveis residenciais – Casas e apartamentos podem ser usados na operação;

– Casas e apartamentos podem ser usados na operação; Imóveis comerciais – Empresas podem utilizar lojas, escritórios e galpões como garantia;

– Empresas podem utilizar lojas, escritórios e galpões como garantia; Terrenos – Algumas instituições aceitam terrenos sem construção, desde que estejam bem localizados e regularizados.

Cada banco pode ter regras específicas sobre os tipos de imóveis aceitos, por isso é importante verificar as condições antes de solicitar o crédito.

Por que você deve saber disso?

O home equity é uma alternativa eficiente para quem precisa de crédito com juros baixos e prazos longos. Comparado a outras modalidades, ele permite acesso a valores mais elevados com menor custo financeiro.

No entanto, como envolve a garantia de um imóvel, exige planejamento e responsabilidade para evitar inadimplência e risco de perda do bem. Conhecer essa opção pode ajudar na tomada de decisões financeiras mais seguras e vantajosas.