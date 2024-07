Governo vai turbinar Minha Casa, Minha Vida com mais verbas do FGTS

O governo deve usar mais R$ 23 bilhões do FGTS para turbinar Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em 2024. Neste ano, o Fundo já liberou R$ 97 bilhões para o programa. Com isso, os recursos disponíveis do Fundo de Garantia para o programa habitacional subirá para R$ 120 bilhões.

A verba extra atende a orientação do Palácio do Planalto de quebrar recordes nas contratações de moradia para a baixa renda em busca de uma agenda positiva, no ano de eleições municipais.

Na penúltima semana, o presidente Lula fez uma intensa agenda de viagens pelo país para fazer entregas e anunciar investimentos.

O programa é uma das principais vitrines do governo petista. Grande parte da política habitacional é custeada pelo FGTS. Contudo, a medida enfrenta resistência de técnicos que assessoram o Conselho Curador do FGTS.

Contratações no fim

Segundo um interlocutor, o valor pretendido pelo governo pode prejudicar orçamentos futuros do Fundo para financiar habitação popular, além de projetos de mobilidade urbana e saneamento básico. O governo, porém, tem maioria no Conselho.

As contratações do Minha Casa vêm em ritmo acelerado este ano e podem acabar em outubro, segundo o Ministério das Cidades. Porém, integrantes do Conselho Curador afirmam que a margem é bem menor, sem que a pasta tenha apresentado estudos detalhados de impacto para as contas do Fundo.

Dos R$ 23 bilhões que o governo está de olho, R$ 22 bilhões seriam destinados a financiamento para famílias com renda de até de R$ 8 mil. O restante seria destinado a concessão de subsídio, desconto a fundo a perdido no valor dos contratos. O recurso destinado pelo FGTS para essa finalidade foi de R$ 9,95 bilhões.

Projetos do PAC que ficaram no papel

De acordo com dados do Ministério, até meados de junho foram contratados R$ 62 bilhões em financiamentos, o que beneficiou 283 mil famílias. O montante pago em subsídio somou R$ 5 bilhões.

Para integrantes do Conselho Curador, o governo deveria ter se antecipado para evitar uma eventual paralisação do programa, fazendo remanejamento do próprio orçamento do Fundo.