Flora e Gilberto Gil colocam à venda apartamento de 344 m² em Copacabana

O cantor Gilberto Gil e a produtora Flora Gil decidiram colocar à venda o apartamento onde vivem desde 2019, no tradicional Edifício Chopin, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre os nomes ligados ao edifício estão Narcisa Tamborindeguy e Maitê Proença.

O imóvel, localizado na Avenida Atlântica, ao lado do Copacabana Palace, tem 344 m², ocupa o quarto andar do prédio e passou por uma reforma assinada pela arquiteta Márcia Muller. O valor da venda não foi divulgado.

Segundo informações publicadas pela colunista Lu Lacerda, da Veja Rio, o casal decidiu deixar o apartamento porque o espaço ficou pequeno para a família. Gil e Flora têm três filhos e sete netos.

“Vamos sair do Chopin com o coração partido, mas a minha família é enorme, ficou pequeno para nós. Não queremos deixar Copacabana de jeito nenhum. Amamos Copacabana”, disse Flora Gil em entrevista à colunista.

Antes de se mudarem para Copacabana, Gil e Flora viveram por 33 anos em um apartamento de 600 m² no Edifício Praia Guinle, em São Conrado.

Reforma do apartamento ganhou destaque

A reforma do imóvel foi apresentada pela revista Casa e Jardim em 2019. O projeto apostou em ambientes integrados e em soluções voltadas para iluminação natural e aproveitamento da vista para o mar.

Segundo Márcia Muller, a cozinha foi integrada à sala de jantar, enquanto a sala de estar passou a se conectar à sala de TV e ao escritório do casal.

“Havia quatro quartos e os transformei em duas suítes amplas”, explicou a arquiteta à publicação na época.

O projeto também reaproveitou elementos do antigo apartamento da família. Um painel de madeira de demolição da residência anterior foi transformado em cabeceira no novo imóvel.