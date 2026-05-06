Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 43,6% e Lula, 34,6%, em 1º turno no Rio

O Senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, é o favorito do eleitorado do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta quarta-feira, 6.

O estado enfrenta um cenário distinto, sem um governador eleito diretamente influenciando o pleito.

Em um dos cenários estimulados de primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 43,6% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 34,6%.

Votos brancos e nulos registram 9,2%, e 4% se dizem indecisos. Outros nomes pontuam abaixo de 3%, como Ronaldo Caiado (PSD), com 2,1% e Romeu Zema (Novo), com 2%.

No estado, Cabo Daciolo (Mobiliza) ficou com 1,3%. O psiquiatra Augusto Cury (Avante), recebeu 1,2% das intenções de voto, mesma marca de Renan Santos (Missão). Aldo Rebelo (DC) fecha a lista com 0,8%.

Em um segundo cenário de primeiro turno, sem Romeu Zema, Flávio Bolsonaro tem 43,2% e Lula, 34,4%, com 9,5% de branco/nulo e 4,1% de indecisos. Neste cenário, Caiado recebeu 3,5% das intenções de voto.

Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 30,7% e Flávio Bolsonaro com 29,1%, enquanto 23,3% se declaram indecisos e 10% dizem votar em branco, nulo ou ninguém.

Segundo turno, rejeição e avaliação

O estudo também mediu os possíveis cenários de segundo turno. Contra Flávio Bolsonaro, o senador lidera com 48%, ante 39,9% do presidente Lula.

Lula aparece tecnicamente empatado com Caiado (41,5% a 37,9%) e Zema (42,8% a 37,3%).

Na medição de rejeição dos pré-candidatos, 51,7% dizem não votar em Lula em hipótese alguma, enquanto 42,7% afirmam o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Na avaliação do governo federal, 55,3% desaprovam a gestão de Lula, ante 41,4% que aprovam. Na avaliação qualitativa, 48,2% classificam como ruim ou péssima, 30,9% como ótima ou boa e 19,8% como regular.

Já no âmbito estadual, o governo do estado, sob a gestão do desembargador Ricardo Couto de Castro desde março deste ano, tem aprovação de 52,9% do eleitorado fluminense e reprovação de 38,5%. A avaliação mostra 31,6% de ótimo ou bom, 31,3% regular e 27,9% ruim ou péssimo.

O levantamento também investigou temas institucionais. Questionados sobre o impeachment de ministros do STF, 59,9% se dizem a favor, 22,5% contra e 17,6% não souberam responder.

Sobre a percepção política do país, 38,3% afirmam estar cansados da divisão nacional, enquanto 28,4% dizem estar do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e 21,7% do lado de Lula. Ao todo, 7% afirmam que o país não está dividido.

A pesquisa ouviu 1.000 eleitores fluminenses entre os dias 22 e 24 de abril de 2026, em 69 cidades, com margem de erro de 3,1 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02139/2026.