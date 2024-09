É possível regularizar duas casas em um mesmo terreno?

A regularização de imóveis é um passo essencial para garantir a propriedade legal e todos os direitos sobre um bem. No entanto, quando se trata de duas casas construídas em um único terreno, surgem diversas dúvidas sobre a possibilidade de regularização. Afinal, como é possível formalizar a situação de duas casas sem matrícula independente?

O que são casas geminadas ou no mesmo terreno?

Casas geminadas são aquelas construídas lado a lado, dividindo uma ou mais paredes, geralmente em um único terreno. Já a expressão "duas casas no mesmo terreno" se refere a situações em que há duas edificações distintas, mas que não possuem matrículas separadas no cartório de imóveis, ou seja, são consideradas como uma única propriedade legalmente.

É possível regularizar duas casas no mesmo terreno?

Sim, é possível regularizar duas casas construídas em um único terreno, mas o processo exige alguns cuidados e procedimentos específicos. Para regularizar duas casas, o caminho mais comum é solicitar a desmembramento ou fracionamento do terreno. Isso permitirá que cada casa tenha sua matrícula independente e seja considerada uma unidade autônoma.

Passo a passo para regularizar duas casas no mesmo terreno

Verificação da legislação local: O primeiro passo é verificar junto à prefeitura local e ao cartório de registro de imóveis se o terreno e as edificações estão de acordo com a legislação urbanística da cidade. Algumas prefeituras exigem um tamanho mínimo de terreno para que ele seja desmembrado. Solicitação de desmembramento ou fracionamento: Caso o terreno atenda aos requisitos estabelecidos pela prefeitura, será necessário entrar com um pedido de desmembramento ou fracionamento do terreno. Esse processo envolve a divisão do terreno original em duas partes, criando assim matrículas independentes para cada casa. Documentação necessária: Durante o processo de regularização, será preciso apresentar uma série de documentos, como: Planta do imóvel aprovada pela prefeitura.

Memorial descritivo com a descrição de cada uma das casas e da divisão do terreno.

Certidão de matrícula atualizada do imóvel. Regularização no cartório de imóveis: Com a documentação aprovada pela prefeitura, é preciso levá-la ao cartório de registro de imóveis para que o desmembramento seja formalizado e sejam geradas as matrículas independentes para cada casa. Apenas após esse passo é que cada imóvel será considerado uma unidade autônoma.

Custos envolvidos na regularização

O processo de regularização de duas casas em um único terreno envolve alguns custos, como:

Taxas da prefeitura : Alguns municípios cobram taxas para análise e aprovação de desmembramento de terrenos.

: Alguns municípios cobram taxas para análise e aprovação de desmembramento de terrenos. Taxa de registro no cartório de imóveis : A regularização no cartório também gera custos com a atualização das matrículas.

: A regularização no cartório também gera custos com a atualização das matrículas. Honorários de profissionais: Em alguns casos, será necessário contratar um engenheiro ou arquiteto para elaborar a planta e o memorial descritivo do imóvel, o que também gera custos adicionais.

Regularização de casas geminadas sem matrícula independente

Se as casas forem geminadas, ou seja, dividirem uma parede e não possuírem matrícula própria, também é possível realizar a regularização. Nesse caso, o processo de desmembramento ou fracionamento do terreno é semelhante ao das duas casas em um único terreno. Além disso, é importante verificar se o projeto das casas geminadas foi aprovado pela prefeitura e se está de acordo com as normas de construção e uso do solo da cidade.

Vantagens da regularização

Regularizar duas casas em um único terreno oferece diversas vantagens, como:

Facilidade na venda : Imóveis com matrículas independentes podem ser vendidos separadamente, o que aumenta o valor de mercado de cada casa.

: Imóveis com matrículas independentes podem ser vendidos separadamente, o que aumenta o valor de mercado de cada casa. Possibilidade de financiamentos : Uma vez regularizado, cada imóvel poderá ser financiado de forma independente, facilitando a aquisição por futuros compradores.

: Uma vez regularizado, cada imóvel poderá ser financiado de forma independente, facilitando a aquisição por futuros compradores. Segurança jurídica: A regularização garante que os proprietários tenham segurança jurídica sobre seus imóveis, evitando problemas legais futuros.

Por que você deve saber sobre isso

A regularização de duas casas em um mesmo terreno é possível, mas exige atenção à legislação local e ao cumprimento de requisitos técnicos e legais. O desmembramento do terreno e a criação de matrículas independentes são os principais passos para formalizar a propriedade de cada casa. Embora o processo envolva custos e burocracia, a regularização oferece diversas vantagens, como segurança jurídica e maior valorização do imóvel.