Direcional: CRI com imposto pode deixar casa própria mais cara, diz CEO

Dado o alto custo do crédito bancário no Brasil, a carta na manga da Direcional (DIRR3) tem sido buscar alternativas no mercado de capitais. “Estamos, inclusive, no processo de emissão de um CRI”, afirmou Ricardo Gontijo, CEO da incorporadora, a jornalistas, durante participação no City Brazil Equity Conference, em São Paulo.

O governo anunciou recentemente que pretende elevar de zero para 5% o Imposto de Renda sobre os rendimentos de alguns investimentos, entre eles os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que vinha ganhando popularidade justamente por serem isento de IR.

Mesmo assim, Gontijo afirma que não se trata de uma antecipação da emissão, mas sim algo que estava no cronograma da Direcional antes mesmo das discussões sobre a taxação começarem.