O que são CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e LIGs (Letras Imobiliárias Garantidas)

Em um cenário de juros elevados, os investidores estão cada vez mais em busca de alternativas que ofereçam bom retorno, mas com um risco calculado. É nesse contexto que os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e as Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) ganham relevância, ao se posicionarem como opções de investimento atreladas ao setor imobiliário. Ambos os instrumentos oferecem rentabilidade atrativa, especialmente para quem deseja diversificar a carteira e obter retorno de forma previsível.

Esses títulos de renda fixa têm se destacado por suas características específicas de garantia, isenção de impostos e segurança para os investidores, mas as diferenças entre eles são consideráveis, o que pode influenciar a escolha de quem deseja investir nesse segmento.

O que são CRIs?

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) são títulos de crédito que representam a promessa de pagamento vinculada a recebíveis imobiliários. Esses recebíveis podem vir de financiamentos de imóveis, contratos de aluguel de longo prazo ou outros créditos originados no mercado imobiliário. Ao comprar um CRI, o investidor está, de certa forma, financiando o setor imobiliário e, em troca, espera o pagamento de juros e o principal no vencimento do título.

Esses títulos são emitidos por securitizadoras, empresas especializadas na aquisição e transformação desses créditos em investimentos negociáveis. A segurança do investidor é garantida pela separação dos recebíveis do patrimônio da securitizadora, criando um fundo exclusivo para o pagamento dos títulos.

Além disso, os CRIs são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que aumenta sua atratividade, principalmente em tempos de taxas de juros mais altas.

O que são LIGs?

As Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) são títulos de renda fixa emitidos por bancos e instituições financeiras, com o objetivo de captar recursos para o financiamento imobiliário. A principal característica das LIGs é a dupla garantia, já que, além da garantia da instituição financeira emissora, elas também são respaldadas por uma carteira segregada de créditos imobiliários, conhecida como patrimônio de afetação.

Esse modelo oferece mais segurança ao investidor, pois, se o banco emissor falhar, os ativos da carteira garantidora podem ser utilizados para honrar a dívida. Semelhante aos CRIs, as LIGs também são isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que torna o investimento ainda mais atrativo em um cenário de altas taxas de juros.

Principais diferenças entre CRIs e LIGs

Embora ambos os títulos sejam voltados para o financiamento do mercado imobiliário, as diferenças entre CRIs e LIGs são bastante evidentes. Os CRIs são emitidos por securitizadoras e possuem como garantia os próprios recebíveis imobiliários, enquanto as LIGs são emitidas por bancos e contam com uma estrutura de garantia mais robusta, incluindo uma carteira de ativos segregados.

As LIGs, portanto, oferecem uma segurança adicional ao investidor, com o respaldo tanto da instituição financeira quanto da carteira de créditos imobiliários. Além disso, as LIGs foram criadas com o intuito de estimular o crédito imobiliário de longo prazo, enquanto os CRIs podem ter prazos mais curtos e maior flexibilidade na remuneração.

Como escolher entre CRIs e LIGs?

A escolha entre CRIs e LIGs depende do perfil e dos objetivos do investidor. Se o foco for maior segurança e uma garantia adicional, as LIGs podem ser a opção mais interessante, especialmente pela dupla garantia. Por outro lado, os CRIs, com sua flexibilidade na remuneração e a isenção de IR, podem ser mais atraentes para quem busca rentabilidade e está confortável com o risco atrelado diretamente aos recebíveis imobiliários securitizados.

Ambos os títulos são mais adequados para investidores de longo prazo, com liquidez limitada, que buscam diversificar sua carteira de forma segura e previsível.

De modo geral, tanto os CRIs quanto as LIGs são alternativas interessantes para quem busca rentabilidade e segurança no setor imobiliário. Para tomar a melhor decisão, é importante avaliar a estrutura de cada título e considerar o seu perfil de investimento.