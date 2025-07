Tenda (TEND3) pagará R$ 21 milhões em dividendos

A Tenda (TEND3) anunciou o pagamento de R$ 21 milhões em dividendos intercalares, com base no lucro líquido acumulado referente aos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. O valor equivale a R$ 0,1706 por ação ordinária e será pago em uma única parcela no dia 2 de julho de 2025.

Segundo comunicado, R$ 14,9 milhões foram destinados ao dividendo mínimo obrigatório — equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, já considerada a reserva legal. O restante, cerca de R$ 6 milhões, será distribuído como dividendo excedente.

A data-base para ter direito aos proventos foi o encerramento do pregão da B3 em 6 de dezembro de 2024. As ações da companhia passaram a ser negociadas ex-dividendos a partir de 9 de dezembro. Os dividendos intercalares foram posteriormente ratificados na Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2025 e imputados ao dividendo mínimo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A construtora destacou que não haverá atualização monetária nem incidência de juros entre a data da declaração e o pagamento dos proventos.

Quem recebe e como?

A Tenda informou que o pagamento será isento de imposto de renda e seguirá os seguintes critérios: