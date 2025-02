Correção monetária em contratos imobiliários: o que é e como funciona

A correção monetária em contratos imobiliários ajusta valores de aluguéis e financiamentos para acompanhar a inflação e preservar o poder de compra. Esse reajuste é baseado em índices como o IPCA, usado pelo governo como referência oficial, e o IGP-M, amplamente aplicado no setor imobiliário.

Essa correção protege tanto o comprador quanto o vendedor contra a desvalorização do dinheiro, evitando perdas financeiras em contratos de longo prazo.

Nos acordos de aluguel, o reajuste ocorre anualmente e é definido no contrato. Já nos financiamentos imobiliários, especialmente no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), a correção pode ser aplicada mensalmente, alterando o saldo devedor. O índice escolhido impacta diretamente o custo do imóvel, tornando essencial a análise antes da assinatura do contrato.

Principais índices de correção monetária

Confira a lista com os principais índices que devem ficar no radar:

INCC (Índice Nacional de Custo da Construção)

Aplicado em imóveis na planta , mede a variação dos custos da construção civil;

, mede a variação dos custos da construção civil; Publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);

Afeta o saldo devedor até a entrega do imóvel.

IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado)

Tradicionalmente usado em contratos de aluguel e financiamentos antigos ;

; Calculado pela FGV, reflete variações do câmbio e dos preços no atacado;

Tem alta volatilidade, o que pode gerar reajustes elevados.

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

Principal indicador oficial da inflação, calculado pelo IBGE;

Utilizado em financiamentos e aluguéis, sendo considerado mais estável do que o IGP-M.

TR (Taxa Referencial)

Historicamente usada no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ;

; Atualmente, tem impacto reduzido, mas ainda está presente em alguns contratos de financiamento.

Qual índice de correção monetária usar em contrato?

A escolha do índice de correção varia de acordo com o tipo de transação e das condições econômicas vigentes. Os principais cenários são:

Imóveis na planta : o INCC é o índice padrão, pois acompanha a variação dos custos da construção. Até a entrega das chaves, o saldo devedor do comprador será atualizado mensalmente por esse índice;

: o é o índice padrão, pois acompanha a variação dos custos da construção. Até a entrega das chaves, o saldo devedor do comprador será atualizado mensalmente por esse índice; Financiamentos imobiliários : no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) , a TR ainda é usada, mas contratos mais recentes podem ser corrigidos pelo IPCA . Já no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) , os bancos podem definir outros índices ou até mesmo contratos com taxa fixa, sem correção monetária;

: no , a ainda é usada, mas contratos mais recentes podem ser corrigidos pelo . Já no , os bancos podem definir outros índices ou até mesmo contratos com taxa fixa, sem correção monetária; Aluguel: tradicionalmente corrigido pelo IGP-M, mas, devido à sua volatilidade, muitos contratos passaram a adotar o IPCA para evitar oscilações bruscas.

Por que você deve acompanhar os índices?

Monitorar os índices como IPCA, IGP-M e INCC é importante para entender os reajustes em aluguéis e financiamentos, que variam conforme a inflação. Veja os principais motivos para ficar atento:

Previsibilidade financeira : saber como os índices variam ajuda a planejar o orçamento e evitar surpresas no reajuste de aluguéis ou parcelas de financiamento;

: saber como os índices variam ajuda a planejar o orçamento e evitar surpresas no reajuste de aluguéis ou parcelas de financiamento; Tomada de decisão : em financiamentos, entender o índice permite avaliar se vale a pena amortizar parte da dívida para reduzir o impacto da correção;

: em financiamentos, entender o índice permite avaliar se vale a pena amortizar parte da dívida para reduzir o impacto da correção; Negociação de contratos : locadores e locatários podem discutir a aplicação do índice mais estável, evitando oscilações bruscas nos valores;

: locadores e locatários podem discutir a aplicação do índice mais estável, evitando oscilações bruscas nos valores; Valorização do imóvel: se a valorização do imóvel superar a inflação, o impacto da correção monetária pode ser menor sobre o patrimônio.

O acompanhamento dos índices garante maior controle sobre os custos ao longo do tempo e possibilita estratégias para minimizar reajustes elevados.