Qual o salário necessário para financiar um imóvel em diferentes bairros de São Paulo?

Nos últimos seis meses, a Rua do Bosque, localizada no bairro do Bom Retiro, zona central de São Paulo, foi a via com mais transações. Ao considerar a onda de valorização pela qual São Paulo passou no último ano, a estabilidade dos preços na região pode ter sido vista como boa oportunidade para compradores, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

"O Bom Retiro é um bairro tradicional de São Paulo, com boa oferta de imóveis com metragens maiores e que não registrou reajuste no preço do ticket médio no último ano. Soma-se a isso a boa localização e a diversidade cultural e gastronômica do bairro." No entanto, para desfrutar as benesses da localidade em uma casa financiada é necessária uma renda de R$ 16,7 mil, considerando imóvel médio transacionado na rua citada, cujo tíquete é de R$ 477,4 mil, e uma entrada de 20% do preço do imóvel.

Já a Rua Galeno de Revoredo, no Itaim Bibi, foi a via mais valorizada de São Paulo. Alongando o pagamento em 420 parcelas, o comprador precisa de uma renda mensal de R$ 447,3 mil, considerando que o preço médio dos imóveis transacionados na rua é de R$ 12,8 milhões. Na outra ponta está a Avenida Dos Ourives, no Sacomã. Por lá, para um tíquete médio de R$ 224,5 mil, alguém que queira financiar uma casa precisaria de uma renda mínima de R$ 7 mil.

O estudo foi feito pela Loft e capta as condições de financiamento atuais com o aumento da taxa Selic, iniciado em setembro do ano passado. A simulação foi feita pelo Financiômetro, ferramenta que considera o preço médio dos imóveis transacionados usando como base dados do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, da Prefeitura de São Paulo. As condições consideradas são as praticadas no mercado no momento do levantamento dos dados, em fevereiro 2025. O Financiômetro considera as condições médias oferecidas pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.

“O Financiômetro mostra as condições gerais para financiamento nas ruas, um dado importante especialmente após o início do aumento dos juros. Claro que há variação importante de preço dos imóveis dentro de cada região, mas a ferramenta traz uma ideia geral da situação para o comprador, o que agiliza a procura pelo imóvel”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Ranking da renda mínima necessária para morar em diferentes bairros de SP

Via Bairro Primeira Prestação (R$) Renda Mínima (R$) Tíquete Médio (R$) Avenida Dos Ourives Sacomã 2.193 7.930 224.515 Avenida Aparecida Do Rio Negro Pirituba 2.854 10.292 292.157 Avenida Raimundo Pereira De Magalhães Pirituba 3.605 12.976 369.001 Rua Alvarenga Butantã 3.666 13.194 375.231 Avenida Pde Arlindo Vieira Sacomã 3.675 13.227 376.197 Rua Ibitirama Vila Prudente 3.887 13.985 397.892 Rua Celso Ramos Campo Limpo 4.294 15.440 439.559 Rua Do Bosque Bom Retiro 4.665 16.765 477.498 Avenida Giovanni Gronchi Vila Andrade 4.906 17.630 502.257 Avenida Do Oratório São Lucas 4.909 17.640 502.547 Rua Frei Caneca Bela Vista 4.985 17.910 510.268 Avenida Interlagos Campo Grande 5.021 18.040 513.993 Rua Imbarié Vila Prudente 5.576 20.024 570.822 Rua João De Lacerda Soares Brooklin 6.143 22.050 628.828 Rua Alves Guimarães Pinheiros 8.316 29.818 851.257 Rua Min Godoi Perdizes 9.155 32.818 937.169 Rua Bela Cintra Bela Vista 10.856 38.900 1.111.307 Via Raposo Tavares Raposo Tavares 7.549 27.076 772.749 Rua Sen Cesar Lacerda Vergueiro Vila Madalena 13.542 48.504 1.386.308 Rua Michigan Brooklin 21.900 78.382 2.241.837