Por que você deve saber disso?

Compreender como funciona o sistema de pontos no financiamento de imóveis é fundamental para quem deseja realizar o sonho da casa própria com segurança e melhores condições financeiras. O score de crédito é um dos principais critérios utilizados pelas instituições para avaliar o perfil do solicitante e definir taxas de juros, prazos e até o valor aprovado.

[grifar]Saber qual é sua pontuação, como ela é calculada e o que pode ser feito para melhorá-la aumenta significativamente suas chances de aprovação no financiamento. Além disso, permite um planejamento mais eficiente, evitando surpresas e recusas no processo.