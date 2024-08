Como é morar no Imirim, bairro da zona norte de São Paulo?

O bairro na sua maior parte pertence ao distrito da Casa Verde, mas também possui territórios em Santana, Mandaqui e Cachoeirinha.

O bairro começa aproximadamente no trecho inicial da Avenida Imirim, após o Cemitério Chora Menino e termina na mesma avenida antes do Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha.

História

No começo do século, o local era coberto por matas e alguns índios persistiam em viver pelas imediações, por esse motivo, o bairro ficou conhecido até a década de 1950 como "Terra dos Índios".

Quando o bairro veio a se chamar Imirim até a década de cinqüenta a região era praticamente uma área rural.

O fato marcante para o desenvolvimento da região foi a inauguração do Cemitério de Santana (Chora Menino) que se tornou ainda mais conhecido através da linha de ônibus Imirim-Itaim da CMTC, hoje extinta que ligava a Zona Norte à Zona Sul.

No século 20, muitos imigrantes japoneses e lituanos por causa da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A comunidade lituana se concentrou na parte central do bairro, ao sul do Córrego Imirim, que, hoje, corre sob a Avenida Engenheiro Caetano Álvares.

A comunidade armênia veio para o bairro após crises sociais em seu país, como o genocídio armênio pelos turcos otomanos no começo do século XX.

Infraestrutura e Serviços

Imirim possui uma variedade de serviços, incluindo escolas, supermercados, hospitais e opções de lazer. A região é bem servida por transporte público, com diversas linhas de ônibus que facilitam a mobilidade dos moradores.

Qualidade de Vida

A qualidade de vida no Imirim é destacada pela tranquilidade e pelo ambiente familiar. O bairro conta com áreas verdes, como o Parque do Imirim, ideal para atividades ao ar livre e momentos de lazer.

Comércio e Gastronomia

O comércio local é bastante diversificado, com lojas, padarias, farmácias e bancos que atendem às necessidades diárias dos moradores. Na área da gastronomia, Imirim oferece uma variedade de restaurantes e bares, desde culinária tradicional até opções mais contemporâneas.

Educação e Saúde

Na área da educação, o bairro possui escolas públicas e privada, além de estar próximo a universidades. No setor de saúde, os moradores têm acesso a hospitais e clínicas.

Acessibilidade

Imirim se destaca pela sua acessibilidade, com fácil acesso a importantes vias da cidade, como a Avenida Imirim, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares e a Marginal Tietê. Esta localização estratégica facilita o deslocamento para outras regiões de São Paulo.

Por que conhecer Imirim

Morar no Imirim é sinônimo de ter uma boa infraestrutura e serviços variados. É uma boa opção para quem busca um bairro com boa localização e comodidade.