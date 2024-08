Como é morar no bairro do Limão?

O Limão é um distrito de São Paulo situado na região noroeste do município, pertencente à subprefeitura da Casa Verde.

Em meados do século XIX, a região que compreende o bairro do Limão e adjacências era ocupado por sítio e chácaras. Nessa época, contam os antigos que foi encontrado um pé de limão bravo bem na divisa com a Freguesia do Ó , daí o nome de Bairro do Limão. Foi somente em 1921 que o bairro começou a ser loteado. Entretanto, foi apenas na década de 30 que se intensificou a instalação das primeiras famílias no bairro.

Logo depois, o bairro começou a se desenvolver e, em 1939 era criada a Paróquia de Santo Antônio do Limão. Foi em 1935 que chegou a primeira linha de ônibus, que saia da Barra Funda e ia até a Vila Santa Maria, passando pelo Limão. Já em 1964, a ampliação de uma linha já existente, passou a ligar o bairro ao Jardim Paulista.

Bairro de classe média e com grande atividade industrial, foi muito valorizado após a construção da nova sede de O Estado de São Paulo (finalizada em 1976) e do hipermercado Carrefour.

Infraestrutura e Serviços

O Limão possui uma infraestrutura desenvolvida, servida por escolas públicas e privadas, clínicas, hospitais, supermercados, farmácias e diversos comércios locais.

Transporte e Mobilidade

A localização estratégica do bairro facilita o acesso a várias partes de São Paulo. O transporte público é eficiente, com diversas linhas de ônibus que conectam o bairro a outras regiões da cidade. A proximidade com a Marginal Tietê também facilita o deslocamento de carro.

Qualidade de Vida

O Limão é conhecido por seu ambiente residencial, ideal para famílias. A região oferece diversas opções de lazer, incluindo praças, parques e academias.

Cultura e Lazer

O bairro tem uma vida cultural ativa, com várias opções de entretenimento. Se você gosta de carnaval, a sede da escola de samba Mocidade Alegre fica no bairro, na Rua Samaritá.

O bairro também possui o Centro de Tradições Nordestinas, uma bela opção para você curtir shows e pratos típicos do nordeste brasileiro.

Por que conhecer o Limão

Morar no bairro do Limão é viver em um lugar que combina a tranquilidade de uma área residencial com a conveniência de estar próximo ao centro de São Paulo. A infraestrutura, facilidade de transporte e a qualidade de vida são alguns dos pontos que fazem do Limão um bom lugar para se viver.