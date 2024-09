Caixa promove leilão com imóveis a partir de R$ 3,5 mil; veja como participar

A Caixa Econômica Federal está promovendo um leilão com 900 imóveis distribuídos por todo o Brasil, oferecendo descontos que variam entre 20% e 95% sobre o valor de avaliação inicial. O leilão ocorrerá nos dias 2 e 8 de outubro, por meio do site Fidalgo Leilões. São 439 casas, 434 apartamentos, 22 terrenos e cinco estabelecimentos comerciais disponíveis para compra.

Entre os destaques da iniciativa, os imóveis podem ser adquiridos com valores a partir de R$ 3.516,00, como é o caso de uma casa no Piauí. Segundo a Caixa, os interessados podem utilizar o FGTS em alguns casos, desde que o lote permita essa opção, conforme descrito nas especificações do edital.

O leiloeiro oficial Douglas Fidalgo ressaltou que, devido à grande quantidade de imóveis e à alta demanda, o ideal é que os interessados se inscrevam com antecedência no site e revisem atentamente as condições do lote desejado. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar do leilão, desde que realize o cadastro e apresente os documentos exigidos no edital.

Oportunidades regionais

O leilão será dividido em diferentes regiões do país, com a seguinte distribuição de imóveis:

Norte: 30 lotes, com ofertas em estados como Acre, Amazonas e Pará.

Nordeste: 261 lotes, abrangendo estados como Bahia, Paraíba e Pernambuco.

Centro-Oeste: 147 imóveis em estados como Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

Sudeste: 380 lotes, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Sul: 82 imóveis distribuídos entre Paraná e Santa Catarina.

Destaques do leilão

Entre as oportunidades mais chamativas, um apartamento em Marília (SP), de 42,9m², com dois quartos, área de serviço, sala e cozinha, está com um desconto de 45%, sendo vendido por R$ 62.700,00. Já em Guarulhos (SP), outro apartamento de 40,3m² pode ser arrematado por R$ 102.000,00, também com desconto de 40%.

No estado do Pará, uma casa em São Domingos do Capim, com 56m², está sendo oferecida por R$ 21.000,00, com desconto de 65%. Já no Piauí, uma casa de 45m² construída em um terreno de 200m² tem lance inicial de R$ 3.516,00, representando um desconto de 95%.

Outro destaque é o imóvel localizado em Valparaíso (GO), um apartamento de 61m² com dois dormitórios, cujo lance inicial é de R$ 63.733,00, com 45% de desconto. Em Américo Brasiliense (SP), uma casa de 100m² construída em um terreno de 480m² será leiloada por R$ 92.500,00, já com 50% de desconto.

Mercado em expansão

O leiloeiro Douglas Fidalgo destacou que, apenas em 2024, a Fidalgo, em parceria com a Caixa, leiloou mais de 3.360 lotes. "São grandes oportunidades para quem deseja adquirir um imóvel, seja para moradia ou como forma de investimento", afirmou.

Para mais informações sobre o leilão e os imóveis disponíveis, os interessados podem acessar o site www.fidalgoleiloes.com.br, onde também é possível realizar o cadastro e verificar todos os detalhes sobre os lotes.

Serviço

Leilão Caixa – 900 imóveis disponíveis

- Datas de encerramento: 2 de outubro e 8 de outubro, a partir das 10h.

- Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583

- Site: www.fidalgoleiloes.com.br