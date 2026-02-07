Leilão oferece imóveis residenciais e terrenos com até 65% de desconto

A Zukerman, em parceria com o Itaú, realizam um leilão de imóveis no dia 10 de fevereiro. Na ocasião, consumidores podem encontrar mais de 180 oportunidades distribuídas por diferentes estados brasileiros.

Os lotes incluem imóveis residenciais, terrenos e opções abertas a propostas, com descontos que chegam a 65%. As condições de pagamento permitem a quitação à vista ou com 10% de desconto no ato da compra.

Todo o processo de venda é realizado de forma 100% online, por meio da plataforma da Zuk.

As oportunidades estão espalhadas por Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Os preços variam bastante. Há imóveis a partir de R$ 33 mil, como uma casa de 36 metros quadrados no bairro Mangueiral, em Horizonte (CE), e opções que chegam a R$ 1,614 milhão, caso de um imóvel residencial/comercial com 833 metros quadrados no bairro Chácara Nova Suzano, em Suzano (SP).

O maior abatimento do leilão — 65% de desconto — aparece em uma casa avaliada em R$ 129 mil, localizada no bairro da Penha, no Rio de Janeiro (RJ), com 36 metros quadrados.

Para participar, o interessado deve se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote desejado e enviar sua oferta diretamente pela plataforma.