Quais são os maiores shopping centers do Rio de Janeiro? Veja ranking

Rio é o segundo estado com mais mega shoppings do país, atrás apenas de São Paulo

BarraShopping: maior shopping fluminense tem 77.677 m² (Multiplan/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09h45.

O setor de shopping centers no Brasil fechou 2025 com um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, impulsionado por um novo padrão de consumo.

O fluxo de visitantes continua abaixo do patamar pré-pandemia, mas o tempo médio de permanência subiu para 80 minutos, e o ticket médio avançou para R$ 126,79. O resultado: vendas em alta mesmo com menos gente circulando.

Essa mudança consolidou um movimento iniciado durante a pandemia. O shopping center deixou de ser apenas um espaço de compras e passou a funcionar como um hub de serviços, gastronomia, lazer e conveniência.

Com seis empreendimentos na lista dos maiores shoppings do país, o estado do Rio de Janeiro é o segundo com mais mega shoppings, empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL), atrás apenas de São Paulo.

Quais são os maiores shopping centers do Rio de Janeiro em 2025

O destaque fluminense é o BarraShopping, localizado na capital, com 77.677 m² de ABL, um dos mais tradicionais centros comerciais da cidade.

A seguir, veja os 6 maiores shoppings do estado do Rio de Janeiro em 2025, segundo levantamento da Abrasce.

  • BarraShopping (Rio de Janeiro)
     ABL: 77.677 m²
  • Shopping Nova América (Rio de Janeiro)
     ABL: 82.711 m²
  • NorteShopping (Rio de Janeiro)
     ABL: 71.442 m²
  • Uptown Barra (Rio de Janeiro)
     ABL: 70.941 m²
  • CasaShopping (Rio de Janeiro)
     ABL: 70.000 m²
  • Shopping Grande Rio (São João de Meriti)
     ABL: 61.976 m²

