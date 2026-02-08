Quais são os maiores shopping centers do Rio de Janeiro? Veja ranking

BarraShopping: maior shopping fluminense tem 77.677 m² (Multiplan/Divulgação)
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09h45.
O setor de shopping centers no Brasil fechou 2025 com um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, impulsionado por um novo padrão de consumo.
O fluxo de visitantes continua abaixo do patamar pré-pandemia, mas o tempo médio de permanência subiu para 80 minutos, e o ticket médio avançou para R$ 126,79. O resultado: vendas em alta mesmo com menos gente circulando.
Essa mudança consolidou um movimento iniciado durante a pandemia. O shopping center deixou de ser apenas um espaço de compras e passou a funcionar como um hub de serviços, gastronomia, lazer e conveniência.
Com seis empreendimentos na lista dos maiores shoppings do país, o estado do Rio de Janeiro é o segundo com mais mega shoppings, empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL), atrás apenas de São Paulo.
O destaque fluminense é o BarraShopping, localizado na capital, com 77.677 m² de ABL, um dos mais tradicionais centros comerciais da cidade.
A seguir, veja os 6 maiores shoppings do estado do Rio de Janeiro em 2025, segundo levantamento da Abrasce.