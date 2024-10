Caixa leiloa 500 imóveis com dívidas quitadas e lances a partir de R$ 32,8 mil

A Caixa Econômica Federal realiza um leilão de 500 imóveis distribuídos em todo o Brasil, oferecendo descontos que chegam a 55% do valor de avaliação. Entre as opções, estão 175 casas, 310 apartamentos, 13 terrenos e 2 estabelecimentos comerciais, com lances a partir de R$ 32,8 mil.

Os imóveis estão disponíveis em todas regiões do país, com a maior parte das propriedades nas regiões Sudeste (268) e Nordeste (112). Além dos preços atrativos, a Caixa cobre as dívidas de IPTU, ITR e condomínio que ultrapassem R$ 1.000, proporcionando mais segurança aos compradores.

Como participar do leilão da Caixa Econômica Federal?

O leilão será realizado por meio da plataforma Fidalgo Leilões, e os interessados têm até 10h do dia 30 de outubro para fazer seus lances. O uso do FGTS é permitido em alguns casos, conforme a descrição de cada lote.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário realizar o cadastro no site, verificar o edital e enviar os documentos necessários. O leiloeiro Douglas Fidalgo destaca que é fundamental pesquisar o valor de mercado dos imóveis e suas condições de ocupação e conservação antes de fazer uma oferta.

Os imóveis têm descontos que variam de 10% a 55%, e as dívidas de IPTU, ITR e condomínio serão totalmente quitadas pela Caixa. Veja os destaques por região:

Norte

A região conta com seis bens imobiliários disponíveis, sendo três no no Amazonas, dois no Pará e um em Rondônia. Confira os destaques:

Manaus (AM): Um apartamento de 40,3 m² com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O imóvel tem 45% de desconto e pode ser arrematado por R$ 63.800,00;

Tracuateua (PA): Uma casa de 47 m², em um terreno de 224,5 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. A propriedade tem 43% de desconto, com lance inicial de R$ 50.683,92.

Nordeste

No Nordeste, são 112 imóveis disponíveis: três em Alagoas, 11 na Bahia, seis no Ceará, três no Maranhão, 28 na Paraíba, 24 em Pernambuco, nove no Piauí, 19 no Rio Grande do Norte e nove em Sergipe. Veja os destaques:

União (PI): Uma casa de 45,8 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel está com 43% de desconto, e o lance mínimo é R$ 32.868,60;

João Pessoa (PB): Um apartamento de 54 m², com dois dormitórios, dois banheiros, sala, cozinha e vaga de garagem. Com 40% de desconto, o lance inicial é de R$ 77.875,42.

Centro-Oeste

A região conta com 81 bens imobiliários disponíveis, sendo três no Distrito Federal, 72 em Goiás, dois no Mato Grosso do Sul e quatro no Mato Grosso. Os destaques, abaixo:

Goiânia (GO): Um apartamento de 42,8 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, além de vaga de garagem. O imóvel tem 44% de desconto e o lance inicial é de R$ 113.056,80;

Campo Grande (MS): Uma casa de 67,9 m², construída em um terreno de 180 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel está com 40% de desconto e pode ser arrematado por R$ 105.128,75.

Sudeste

São 268 bens imobiliários disponíveis no Sudeste, sendo seis lotes no Espírito Santo, 50 em Minas Gerais, 134 no Rio de Janeiro e 78 em São Paulo. Confira algumas opções:

Rio de Janeiro (RJ): Um apartamento de 39 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O imóvel tem 44% de desconto, com lance inicial de R$ 53.311,26;

Franca (SP): Uma casa de 315,8 m², em um terreno de 780 m², com três dormitórios, sala, cozinha, varanda, piscina e quatro banheiros. O imóvel tem 35% de desconto e pode ser arrematado por R$ 1.170.000,00.

Sul

No Sul, são 33 imóveis para leilão, sendo 32 no Paraná e um em Santa Catarina.