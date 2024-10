Leilão da Receita tem iPhone por R$ 300 e Hyundai por R$ 21,6 mil; veja como participar

A Receita Federal vai realizar na próxima sexta-feira, 25, o leilão de ítens apreendidos da superintendência do Fiasco, em São Paulo.

O leilão contará com 129 lotes, que incluem smartphones, produtos eletrônicos e de informática, relógios, utensílios domésticos, artigos esportivos, câmeras fotográficas e itens de vestuário, além de veículos.

A venda traz uma oportunidade para os fãs da Apple, com 11 lotes de celulares da marca. Os modelos variam de um iPhone 11, com lance inicial de R$ 300, até um iPhone 14 Pro Max, a partir de R$ 2,5 mil.

Além disso, serão leiloados 33 lotes de veículos, incluindo carros e caminhões. Um dos destaques é o lote com dois carros de passeio: um Hyundai I30 2010 e um Chevrolet Cobalt 2015, com lance inicial de R$ 21,6 mil.

O lote mais caro do leilão conta com caminhão Iveco 35S, ano 2015, cujo lance inicial está fixado em R$ 42 mil.

Entre os produtos listados no edital do leilão, a Receita Federal destaca:

Lote 1 - máquinas fotográficas da Sony e Canon, com outros acessórios, a partir de R$ 10.000;

Lote 4 - 1 smartphone Apple Iphone 11 a partir de R$ 300;

Lote 5 - 2 smartphones Apple Iphone 11 a partir de R$ 600;

Lote 12 - smartwatch a partir de R$ 1.500;

Lote 42 - caminhote Iveco a partir de R$ 42.000;

Lote 89 - Nissan Livina preto a partir de R$ 18.800;

Como o leilão vai funcionar?

As propostas começam no dia 25 de outubro, mas o leilão será feito em 5 de novembro, às 10h. O processo vai funcionar de forma eletrônica e está aberto para pessoas físicas e jurídicas. As propostas podem ser enviadas das 8h do dia 25 de outubro até as 21h do dia 01 de novembro. Os lances deverão ser feitos para os lotes fechados, que são conjuntos específicos de itens.

A Receita Federal informou que os licitantes terão um prazo de 30 dias para retirar os lotes arrematados e não se responsabiliza pelo envio das mercadorias. Além disso, destacou que bens arrematados por pessoas físicas não podem ser revendidos e que algumas categorias de lotes adquiridos por pessoas jurídicas também têm restrições quanto à revenda.

Quem pode participar do leilão?

As pessoas físicas que estiverem interessadas em participar do leilão devem seguir os seguintes critérios:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Por outro lado, as pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.