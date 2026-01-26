Com adoção de trabalho presencial, Nubank investe R$ 2,5 bi em escritórios

O Nubank vai investir mais de R$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos para ampliar sua rede de escritórios no Brasil. O plano inclui novos espaços em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas, além da expansão de unidades no México, Colômbia e nos Estados Unidos.

O maior destaque da reconfiguração está em São Paulo. A partir de 2027, o banco digital passará a ocupar o Cyrela Corporate, prédio de 35 mil metros quadrados projetado pela Pininfarina, na Rua Oscar Freire, esquina com a Heitor Penteado. Com capacidade para 3 mil pessoas, o edifício terá áreas de eventos, cafeteria aberta ao público, biblioteca, sala de jogos e jardim.

Antes disso, em abril de 2026, a companhia inaugura o Capote 210, torre corporativa de 20 andares que abrigará um laboratório de pesquisa e cocriação de produtos com clientes.

Com esses dois novos prédios, o Nubank terá quatro unidades em Pinheiros, com 5,7 mil estações de trabalho — mais do que cinco vezes o número atual na região.

Outros três novos escritórios devem ser abertos até o segundo semestre de 2026: em Campinas, no Bresco Viracopos (9,1 mil metros quadrados); no Rio de Janeiro, no edifício Vista Mauá (6,8 mil metros quadrados em cinco andares); e em Belo Horizonte, em endereço ainda não definido. Segundo o banco, as cidades foram escolhidas com foco na atração e retenção de talentos.

Em comunicado, o Nubank afirma que a expansão se alinha à nova política de trabalho híbrido da empresa, que entra em vigor em julho de 2026. A expectativa é que cerca de 70% dos funcionários passem a trabalhar presencialmente dois dias por semana.

A iniciativa também acompanha um ciclo de expansão do banco. Nos últimos dois anos, o número de funcionários cresceu 26%, chegando a 9,5 mil pessoas. Já a base de clientes passou de 59 milhões para mais de 127 milhões, considerando as operações no Brasil, México e Colômbia. O movimento foi sustentado por resultados financeiros como o lucro líquido de US$ 783 milhões e receita de mais de US$ 4 bilhões no terceiro trimestre de 2025.

No exterior, a fintech também amplia sua presença física. Na Cidade do México, o escritório passará a ter cinco andares e capacidade para 700 pessoas. Em Bogotá, a empresa adicionou mais de 200 estações de trabalho e prevê mudança para o Edifício Nogal, com 14 mil metros quadrados, em 2028. Também foram abertos escritórios em Miami e Palo Alto, com novas unidades previstas em Washington, D.C. e Buenos Aires.