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É possível vender imóvel herdado sem consenso de todos os herdeiros?

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Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08h00.

Meu marido tem quatro casas recebidas como herança junto com mais seis irmãos. Ninguém chega a um consenso sobre o valor da venda das casas. Pode vender se apenas dois não concordarem? Tem como o juiz assinar, porque a maioria não quer ter parte com esses dois irmãos.

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: Quando um imóvel é herdado por vários irmãos, todos passam a ser coproprietários. Isso significa que decisões importantes, como a venda, dependem do acordo entre todos. Na prática, não é possível obrigar a venda apenas pela vontade da maioria — se alguns não concordam, o impasse impede a negociação direta.

Nessas situações, quando não há consenso, existe uma solução prevista em lei chamada extinção de condomínio. Trata-se de uma ação judicial em que um ou mais coproprietários pedem ao juiz que resolva o impasse. O objetivo é encerrar essa “sociedade forçada” sobre o imóvel, já que ninguém é obrigado a permanecer como dono em conjunto contra a própria vontade.

Ao analisar o caso, o juiz pode determinar a venda do imóvel, normalmente por meio de leilão, e o valor obtido é dividido entre todos, de acordo com a parte de cada um. Antes disso, ainda pode ser dada a oportunidade para que algum dos coproprietários compre a parte dos outros, mas, sem acordo, a venda judicial costuma ser o caminho.

Esse tipo de situação é muito comum e, ao mesmo tempo, delicada, porque envolve conflitos familiares e questões patrimoniais relevantes. Uma condução jurídica adequada faz diferença para evitar prejuízos e acelerar a solução, especialmente na definição da melhor estratégia para encerrar o condomínio e viabilizar a venda.

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