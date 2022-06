Aluguel no Rio de Janeiro sobe 8,4% em 2022. Veja bairros mais baratos para morar

O valor do aluguel na cidade do Rio de Janeiro acumula alta de 8,4% em 2022. É o que aponta um levantamento realizado pelo portal Imovelweb. De acordo com os dados, o preço médio do aluguel mensal fechou o mês de maio em 2.034 reais para os apartamentos de dois quartos, um aumento de 2,0% no mês, a segunda maior alta desde o início da série.

Ao analisar o acumulado de 2022, o portal registrou que os preços vem acelerando na linha do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). No entanto, se comparamos com os últimos 12 meses, os valores subiram bem abaixo da inflação, o que em termos reais implica em uma queda do aluguem de 5,8 p.p.

Os dados mostrados no relatório mensal de preços da Imovelweb são gerados com base em 100% dos imóveis listados no portal, seja aluguel ou venda, mostrando o preço médio das propriedades.

Alugueis por região

Ao analisar os dados por região, a Zona Sul é a mais cara, com um preço mensal médio de 2.930 reais. Já a Zona Oeste fecha maio como a mais econômica, custando 1.045 reais por mês.