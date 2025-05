Aluguel residencial sobe mais que o dobro da inflação, diz levantamento

Má notícia se você aluga. Boa notícia se você investe em imóveis para locação.

O valor médio da locação residencial subiu 1,25% nos quatro primeiros meses de 2025. No mesmo período, o IPCA, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrou uma inflação ao consumidor de 0,43%.

Apesar disso, houve uma desaceleração dos preços de venda presencial no mesmo período, que ficou com uma alta de 0,51%.

As informações foram obtidas com base nos dados de anúncios de apartamentos prontos nas cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP de Locação Residencial para abril de 2025.

Considerando as 36 cidades monitoradas, 34 apresentaram alta no valor do aluguel residencial em abril, incluindo as 22 capitais que integram a lista.

Entre elas, Aracaju, Teresina e Cuiabá foram as com maiores aumentos no período, de 2,84%, 2,46% e 2,40%, respectivamente.

Paula Reis, economista do DataZAP, afirma que, para analisar o aumento dos aluguéis, é recomendável observar a variação acumulada nos últimos 12 meses, para evitar distorções da sazonalidade.

“Nesse período [últimos 12 meses], o aluguel residencial acumulou uma valorização média de 12,77%, superando indicadores importantes de inflação, como o IPCA, de 5,53%”, afirma.

Dentre as 22 capitais monitoradas, Teresina (13,95%) e Cuiabá (13,71%) apresentaram crescimento significativo dos aluguéis, que pode ter sido impulsionado por fatores como o crescimento da economia local, a recuperação do mercado de trabalho e o aumento da busca por imóveis para locação.

Já Aracaju, apesar de registrar aumento nos aluguéis, apresentou uma valorização acumulada de 4,77%, abaixo da inflação oficial e dos principais índices de preços, indicando uma valorização mais moderada.

Na outra ponta da pesquisa no primeiro trimestre estão Goiânia, São Luís e Salvador, com aumento de apenas 0,48%, 0,11% e 0,02%. Já a única capital que registrou variação negativa nos preços de locação foi Brasília, com uma queda de 1,48%.

São Paulo, que segue tendo o metro quadrado mais caro entre as demais capitais, teve uma variação positiva de 1,04% no mês de abril. Com isso, o metro quadrado na cidade passa a custar R$ 60,45.

Quando o quesito é rentabilidade do aluguel, cidades como Manaus (8,51% a.a.), Belém (8,35%), Recife (8,26%) e Natal (7,85%) se destacam como boas opções para investir na compra de imóveis residenciais com foco em locação.

A rentabilidade do aluguel é calculada a partir da razão entre o preço de locação e o preço de venda, ambos por metro quadrado e na mesma periodicidade (mensal ou anual). As cidades em questão possuem preço de venda por metro quadrado relativamente baixo e preço de locação alto.

Quais as capitais com o maior preço por metro quadrado?

São Paulo (SP) (R$ 60,45 / m²) Belém (PA) (R$ 58,20 / m²) Recife (PE) (R$ 57,74 / m²) Florianópolis (SC) (R$ 57,57 / m²) São Luís (MA) (R$ 54,06 / m²) Maceió (AL) (R$ 52,74 / m²) Rio de Janeiro (RJ) (R$ 52,58 / m²) Manaus (AM) (R$ 51,42 / m²) Salvador (BA) (R$ 48,81 / m²) Vitória (ES) (R$ 48,11 / m²) Brasília (DF) (R$ 47,00 / m²) Belo Horizonte (MG) (R$ 45,87 / m²) João Pessoa (PB) (R$ 44,45 / m²) Curitiba (PR) (R$ 43,72 / m²) Cuiabá (MT) (R$ 42,19 / m²) Porto Alegre (RS) (R$ 41,64 / m²) Goiânia (GO) (R$ 41,12 / m²) Natal (RN) (R$ 39,06 / m²) Campo Grande (MS) (R$ 36,21 / m²) Fortaleza (CE) (R$ 34,97 / m²) Aracaju (SE) (R$ 26,44 / m²) Teresina (PI) (R$ 23,38 / m²)

