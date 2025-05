O 'Airbnb' dos galpões: Navepark anuncia expansão para chegar aos R$ 2,2 bilhões

O complexo empresarial, industrial e logístico Navepark, localizado em Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, anunciou uma expansão para atender o nicho do mercado logístico do Brasil. O empreendimento atualmente ocupa um terreno de quase 600 mil metros quadrados às margens da BR-101, quase no entroncamento com a BR-470.

O segmento de galpões vive o melhor momento dos últimos cinco anos. Uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica sobre o potencial do mercado logístico no país mostra a vacância diminuindo, ficando na ordem de 10% no Brasil. Em Santa Catarina, a demanda é ainda maior: os dados indicam uma vacância de apenas 5%.

A primeira fase de implementação do Navepark foi entregue no final de 2023 e opera com 67 terrenos para construção de galpões, 90% destes comercializados. Com a expansão, o mercado vai ganhar 53 novos potenciais galpões em dezembro de 2026.

Com a operação completa, o VGV (valor geral de vendas) do complexo será de R$ 2,2 bilhões. Segundo Éverton Ávila, superintendente do ABC Embralot, responsável pela gestão do Navepark, isso deve gerar mais de seis mil empregos diretos e indiretos, movimentando 1% do PIB de Santa Catarina.

Por que 'Airbnb' dos galpões?

À EXAME, a incorporadora e construtora afirma que, a grosso modo, tudo isso vai funcionar como num Airbnb.

“Estamos preparados para implantação de galpões industriais ou logísticos de tamanhos variados, e o grande diferencial está relacionado à vantagem competitiva da economia compartilhada", explica Ávila. "O Navepark é um complexo empresarial, industrial e logístico de soluções integradas que agrega a oferta de serviços a empresários de pequeno a grande portes, que buscam galpões geminados, customizados e expansíveis."

Na prática, o Navepark conta com cerca de 120 investidores que detém os galpões. Eles são os locadores dos terrenos. As empresas interessadas em ter galpões na região estratégica, por sua vez, são os locatários. Quem faz a gestão de todos os serviços é a ABC Embralot, que inclusive tem corretores parceiros para fazer os trâmites burocráticos da locação.

O espaço vai ter restaurante, salas de reunião e até um shopping corporativo. As empresas instaladas também vão contar com guarita de segurança 24 horas, limpeza, estacionamento, heliponto homologado, usina solar, centro de convenções, balança rodoviária, além de área de lazer e conveniência para os empresários, seus funcionários e terceirizados — como os caminhoneiros.

Para os investidores, há o benefício de compartilhamento de custos com a infraestrutura física e a diversificação dos investimentos com participação do segmento logístico no Navepark. O rendimento anual do empreendimento, considerando o valor a ser recebido por aluguel é da ordem de 25% ao ano, ainda segundo Ávila.