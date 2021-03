YouTube Works: prêmio de publicidade do Google entra na última semana de inscrições

Esta é a última semana de inscrições para o prêmio YouTube Works, uma premiação promovida pelo Google internacionalmente e que acontece pela segunda vez no Brasil agora em 2021. O prêmio visa reconhecer empresas e agências que utilizaram bem o YouTube para atingir seus resultados no último ano.

No ano passado, a peça publicitária “Caverna do Dragão”, da DPZ&T feita para a montadora francesa Renault, foi uma das vencedoras do YouTube Works, em categorias chamadas “Creative effectiveness”, “BuzzWorthy” e “Grand Play”, sendo este último o maior troféu da premiação. A campanha de alerta quanto à violência contra a mulher chamada Som do Silêncio, feita pela Artplan para Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), também foi premiada na categoria chamada “Best Work With Creators.

O YouTube Works já foi realizado em diversos países, como EUA, Canadá, Reino Unido e Colômbia. Em 2020, o evento foi realizado pela primeira vez no Brasil.

“O projeto nasceu como uma premiação na Inglaterra, mas vários outros mercados queriam algo semelhante para empresas que usam soluções do YouTube. Com isso, desenvolvemos um prêmio global que é implementado localmente. Estamos indo para a segunda edição do Works no Brasil. Ele é sobre criatividade e resultados. Empresas que trabalham com o YouTube para atingir resultados para o negócio, de seus clientes ou seus próprios resultados”, conta Marcella Campos, diretora de marketing do YouTube pro Brasil, em entrevista para a EXAME.

O prêmio ajuda a mostrar ao mercado as agências de sucesso no YouTube. Com a pandemia, o Google espera que as empresas tragam casos de uso ainda mais diferentes e efetivos no ano de 2020, uma vez que todas as empresas adotaram, em alguma medida, canais digitais para venda de produtos e campanhas de reconhecimento de marca.

“As marcas e agências já tinham evoluído muito, mas o ano passado foi um divisor de águas porque o digital se tornou a forma de chegar até o cliente. Não na parte de estratégias de marketing, em tudo 2020 trouxe mais digitalização para várias indústrias”, diz Campos, lembrando que a digitalização está entre as categorias da premiação deste ano.

Serão seis categorias no YouTube Works neste ano e todas elas serão avaliadas por dois júris: um deles formado por diretores e profissionais de renome do mercado publicitário e um júri técnico que determina os vencedores.

As inscrições para o prêmio vão até 15 de março deste ano. Os resultados devem ser conhecidos no mês de maio.