Vídeos se estabelecem como principal formato nas publicações de marcas em redes sociais

Publicações em vídeo têm conquistado o maior espaço entre as postagens de marcas em redes sociais. Imagens ainda mantêm sua relevância, mas o texto segue perdendo espaço. De acordo com o estudo realizado pela Buzzmonitor, o vídeo se tornou o principal formato utilizado por marcas nos últimos três anos, representando 38,4% das postagens em 2024.

Imagens ainda correspondem a pouco mais de um terço das publicações, mantendo o mesmo nível de 2023. O texto foi o formato que mais perdeu espaço, com uma queda de 50% em participação, passando de 53,6% para 26,8%.

Instagram como rede líder

Evolução da presença anual de cada rede (%) (Buzzmonitor)

O Instagram segue como a rede mais utilizada por marcas desde que superou o X em número de publicações no ano passado. Atualmente, 69,5% das postagens coletadas são do Instagram, enquanto o X representa 23,3%.

Cabe destacar que o antigo Twitter não forneceu dados de setembro, período em que esteve suspenso no Brasil. O Facebook e o YouTube tiveram redução de participação, representando 0,1% e 1,4%, respectivamente.

Mudanças nos formatos de publicação

Evolução dos formatos de publicação por ano (%) (Buzzmonitor)

No Instagram, a transição de plataforma de fotos para uma de vídeos é evidente. As publicações em vídeo correspondem a 46,8% das postagens, enquanto as imagens somam 44%. Dentre os vídeos, 99,7% foram publicados como reels. Os stories também mostraram relevância, com 2,28 milhões de publicações.

No X, o texto ainda é predominante, compondo 76,9% das publicações, mas perdeu espaço para vídeos (9,6%) e imagens (13,5%). No Facebook, a rede mantém o foco em imagens (57,1%), links (31,1%) e vídeos (11,8%). Já no YouTube, textos aumentaram sua participação em relação aos vídeos, passando de 23,8% para 39%.

Depoimentos textuais nas redes sociais geralmente indicam conversas entre clientes e marcas, sendo comuns em comentários e interações. Entre as 100 publicações com maior engajamento em 2024, vídeos foram destaque em 61% dos casos, aumentando sua presença em 10 pontos percentuais em comparação a 2023. Reels também cresceram em relevância, representando 24% das postagens com melhor performance, um aumento de 8 pontos percentuais.

O Facebook, embora com menor volume de postagens, teve um aumento significativo na participação dos 100 posts mais engajados, passando de 62%, em 2023, para 72%, em 2024.

A Buzzmonitor analisou 9,2 bilhões de depoimentos no Instagram, X, YouTube e Facebook desde 2020 para entender a evolução dos formatos de publicações de marcas. O levantamento incluiu apenas depoimentos em português, e a empresa afirma que respeitou as normas de privacidade e coleta de dados de cada plataforma.