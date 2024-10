Brinde na casa da avó? Cidra Cereser quer conquistar público mais jovem

Conhecida nos finais de ano nas casas das avós brasileiras, a Cereser, principal marca do grupo CRS Brands, está investindo em uma nova campanha para atrair um público mais jovem. A líder nacional em produção e vendas de cidra lançou uma ação de marketing estrelada pelo ator e apresentador Otaviano Costa, com o mote "Crie seu bom motivo para comemorar".

A iniciativa, com investimento de R$ 4 milhões, busca incentivar o consumo de espumantes durante todo o ano, não apenas nas festas de fim de ano.

O nome de Otaviano foi definido por fazer um elo entre quem já consome o produto e os millenials (nascidos entre 1981 e 1996), que são o alvo no marketing da marca atualmente. Aos poucos eles pretendem galgar um caminho até a geração Z.

Atualmente, 70% da produção de espumantes da marca é direcionada para as comemorações de fim de ano. Para atender à demanda das festas, a CRS Brands planeja produzir cerca de 10 milhões de litros de espumantes até o fim de outubro.

O gerente de marketing da CRS Brands, Luciano Andrade, afirma que a meta é expandir as vendas para além de datas festivas como Natal e Ano Novo. "Queremos atingir momentos de celebração como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Espumante e, no próximo ano, Carnaval e praias”, explica.

A marca está investindo em parcerias para ampliar o consumo ao longo do ano, destacando o caráter doce e refrescante da bebida, que vai bem durante o verão.

Segundo a Embrapa, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de espumantes do Brasil, e é de lá que vem a matéria-prima da Cereser. A safra de 2024 já estava majoritariamente garantida antes das tragédias que atingiram o estado em abril, mas a de 2025 enfrenta desafios. A empresa afirma que os preços não serão impactados, devido à variedade de fornecedores.

Profissionalização da gestão

A CRS Brands passou por uma reformulação organizacional nos últimos anos, com a contratação de novos executivos e a profissionalização da gestão. A família Cereser, fundadora da marca, permanece no conselho administrativo, mas a operação é liderada por uma nova equipe comercial. Andrade destaca que essa transformação contribui para o objetivo da companhia de alcançar públicos mais jovens e diversificar as ocasiões de consumo.

A estratégia também inclui um reposicionamento digital. Rodrigo Figueiredo, CEO da Verbo, agência de publicidade da Cereser, menciona que a presença nas redes sociais busca um tom mais criativo e pop, conectando a marca às novas gerações sem perder sua autenticidade.

A CRS Brands também expandiu seu portfólio lançando a Roskoff Ice, uma linha de bebidas prontas para beber, com três sabores: frutas amarelas, melancia, e limão. A novidade tem atraído consumidores que buscam opções alcóolicas menos amargas do que a cerveja, com teor alcoólico próximo a 5%. Para o próximo ano, a Cereser planeja lançamentos e uma nova identidade visual.

Fundada em 1967, a marca Cereser é um dos principais nomes do portfólio da CRS Brands, que inclui marcas como Dom Bosco, Kadov, Chuva de Prata, entre outras. O grupo, por sua vez, existe desde 1926 e é um das maiores fabricantes de bebidas da América Latina, com produtos exportados para mais de 40 países, incluindo América Latina, África e Oriente Médio.