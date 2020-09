“Vai falar que a Terra é redonda?” Heinz debocha de negacionistas em vídeo

A fabricante de alimentos Heinz acaba de lançar nacionalmente a campanha #NegadoresNegarão trazendo para a conversa os negacionistas. Em tom de deboche, o vídeo fala sobre quem não acredita que o ketchup Heinz é composto por seis ingredientes 100% naturais – tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural.

Segundo a marca, a ideia para a campanha surgiu de uma tensão atual onde as pessoas negam fatos confirmados e comprovados. No vídeo, uma das principais peças da campanha, três negacionistas de perfis e faixas etárias diferentes provam o ketchup Heinz e duvidam da receita do produto, mas também dizem coisas como “Vai falar que a Terra é redonda?”.

Desenvolvida pela agência Africa, a campanha tem veiculação prevista na TV e na internet, além de peças de nas ruas em São Paulo e Rio de Janeiro. São quase 50 títulos diferentes nas ruas que trazem sempre dois fatos. Primeiro: Ketchup Heinz é feito com apenas 6 ingredientes 100% naturais e só. E o segundo muda de acordo com a localização e traz informações como “Esta não é mesma avenida da novela”, na Avenida Brasil. As mídias programáticas e posts veiculados também seguem o mesmo raciocínio.

“Vivemos um momento em que as pessoas negam muitos fatos comprovados e daí veio a ideia para a campanha. Percebemos que muitos dos nossos consumidores ainda ficavam surpresos em ver que apenas 6 ingredientes formam a nossa receita e resolvemos contar essa história”, diz Raquel Lo Buono, gerente de brand building da Kraft Heinz Company.

Influenciadores foram convidados a fazer postagens com fatos x opiniões e usar hashtag #NegadoresNegarão, que já ficou entre os assuntos mais citados no Twitter.

Assista a campanha: