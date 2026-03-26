Toguro: 'Um favelado da zona leste de SP está incomodando tubarões'

Toguro, ou melhor, Thiago, começou sua jornada nas periferias de São Paulo, com uma câmera nas mãos e uma ideia clara: fazer o que ninguém acreditava ser possível.

De um jovem que registrava vídeos para o YouTube em 2007, ele se transformou em um influenciador digital de grande alcance e, hoje, ocupa posições de destaque no mundo dos negócios, como founder da Mansão Maromba, head de comunicação da Cimed e VP de comunicação da Rappi.

“Eu sou a prova viva de que a constância, a repetição e seguir seu instinto podem te levar longe”, afirmou Toguro durante o CMO Summit, evento realizado nos dias 25 e 26 de março em São Paulo, que reuniu grandes lideranças do marketing.

Toguro relembrava os primeiros anos, quando até mesmo sua família não compreendia suas escolhas. “Comecei sem ganhar um real por quatro anos. Quando finalmente ganhei mil reais, meu pai me olhou como se eu estivesse errando”, contou.

Influenciador e empresário, Toguro compartilha como superou desafios desde a Zona Leste de SP

Foi com persistência e visão que Toguro se lançou no mercado, desafiando as grandes marcas de bebidas com uma ideia ousada: um energético saborizado, que poderia ser misturado com álcool, algo que as grandes marcas como Red Bull e Monster não faziam.

“Estamos incomodando o tubarão do mercado alcoólico”, disse ele.

A história de Toguro não é apenas sobre influência digital, mas sobre uma capacidade ímpar de conectar-se com seu público e inovar no mercado.

“Se eu tivesse desistido lá atrás, não estaria aqui hoje”, afirmou. Hoje, com sua marca consolidada e uma legião de seguidores, ele tem planos ambiciosos para o futuro. “A minha meta é ser a maior empresa de sabor energético do Brasil."