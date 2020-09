Tinder: usuário escolhe o que acontece antes de asteroide atingir a Terra

Neste sábado, 12, às 10 horas, o Tinder promove a primeira parte de uma série interativa dentro do app. A ação dividida em três partes permite que o espectador assuma o papel de protagonista ao lado dos personagens Molly, Lucy e Graham.

A aventura se passa horas antes de um asteroide atingir a Terra e o usuário do aplicativo terá apenas 7 segundos para tomar cada decisão e mudar completamente o rumo da história. A ideia surgiu do uso do “Swipe” (a função de arrastar para cá e para lá do Tinder).

De acordo com Kyle Miller, diretor do time do Tinder dedicado à geração Z, a intenção é pensar “o que você faria se o mundo fosse acabar”, já que esse é um dos principais assuntos usados pelos jovens entre 18 e 25 anos para puxar papo no app.

As gravações foram feitas todas em apenas uma câmera de um telefone celular. Tudo foi filmado verticalmente, o que limitou a equipe a fazer qualquer tipo de edição. Por isso, todos os passos e movimentos foram estrategicamente pensados e ensaiados. A diretora do projeto Karena Evans capturou cinco vezes a quantidade de filmagem, como se fizesse vários curtas diferentes.

As gravações foram feitas ao longo de 17 dias na cidade do México. Desses dias, 12 foram apenas de filmagens noturnas pelas ruas da cidade.

Cada parte da série está disponível nos seguintes períodos:

Sábado – 12 de setembro a partir das 10 horas até domingo, 13, às 23h59

Sábado – 19 de setembro a partir das 10 horas até domingo, 20, às 23h59

Sábado – 26 de setembro a partir das 10 horas até domingo, 27, às 23h59