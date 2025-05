TIM inaugura loja-conceito na Oscar Freire com experiências imersivas e foco em música

A TIM escolheu um dos endereços mais emblemáticos de São Paulo para lançar sua primeira loja-conceito: a rua Oscar Freire. Com foco em experiências imersivas, o espaço vem para reforçar a conexão entre a marca e o público, além de destacar a operadora como uma empresa inovadora e conectada às tendências.

A escolha pela rua Oscar Freire é estratégica. Conhecida como um dos principais polos do mercado de luxo na capital paulista, a localização reforça o valor da marca ao associá-la a grifes renomadas. Além disso, a iniciativa torna a TIM a primeira operadora de telecomunicações a ter uma loja na região.

O projeto arquitetônico é assinado pelo Estúdio Jacarandá, especializado em design de varejo. O espaço conta com 350 m², distribuídos em dois andares, e traz uma estética que explora o universo da música — uma das principais frentes de atuação da empresa.

O espaço já está em funcionamento, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h.

Casa conectada e acessível

Voltada para todos os perfis de clientes, a nova loja-conceito da TIM foi idealizada para oferecer uma experiência de ‘casa conectada’, o que permite aos visitantes vivenciar soluções reais de Internet das Coisas (IoT).

Além disso, a loja conta com uma área gamer equipada com consoles, computadores e dispositivos para teste, tornando-se um ponto de encontro para amantes de jogos eletrônicos. O espaço convida o público a interagir e testar os produtos em um ambiente confortável e moderno.

Outro diferencial é o estúdio de podcast montado no ambiente e que vai abrigar dois programas: um voltado para música, comandado por Edu e Fih, do canal Diva Depressão, e outro com foco em tecnologia, apresentado por Felipe Becker e Karol Attekita, que debaterão temas do momento, incluindo inteligência artificial e realidade virtual.

A unidade também foi projetada para ser totalmente acessível. A loja oferece recursos voltados para pessoas com deficiências motoras, visuais, auditivas e cognitivas, garantindo uma experiência inclusiva e completa.

Expansão paulistana

A abertura da flagship na Oscar Freire faz parte de uma estratégia mais ampla da TIM para fortalecer sua presença física no estado de São Paulo. A operadora anunciou uma expansão com a inauguração de 30 lojas em diversas cidades paulistas ao longo dos próximos meses.

A iniciativa vem para posicionar a empresa como referência em varejo tecnológico no Brasil, refletindo as transformações do setor de telecomunicações. Para além da oferta de serviços tradicionais, a empresa quer ser um agente de inovação cultural e digital.

Com isso, a expectativa da companhia é que o novo espaço se torne um ponto de referência não apenas para os clientes da operadora, mas também para todos que desejam conhecer e vivenciar as novidades digitais.