EXAME Esportes destaca a potência do futebol feminino em evento inédito

Gal Barradas, Diretora Executiva de Receitas e Marketing da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027
Consultor de Projetos Especiais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15h22.
Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 15h27.
O marketing esportivo brasileiro vive um momento de profunda reestruturação e busca por novos horizontes, impulsionado por mudanças regulatórias como a Medida Provisória (MP) que proíbe as bets no país.
Diante desse cenário de transição, em que as receitas de marketing esportivo, impulsionadas pelos contratos das bets, saltaram de R$ 1,4 bilhão em 2022 para R$ 3,2 bilhões recentemente, conforme dados da Sports Value, o EXAME Esportes, realizado no dia 16 de outubro na sede da EXAME, em São Paulo, reunirá entidades, marcas, atletas e agências para debater uma agenda positiva e alternativas sustentáveis de investimento.
O evento tem como premissa se inspirar em projetos e movimentos que tragam boas práticas e um norte para o futuro. Dentre eles, a forma como o futebol feminino vem desenvolvendo suas estratégias de marketing e negócios. Com destaque para Gal Barradas, Diretora Executiva de Receitas e Marketing da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027, ao lado de Lia Rizzo, Editora de ESG da EXAME. O objetivo da conversa é evidenciar como o crescimento do futebol feminino se consolidou como uma das maiores fontes de inovação no marketing esportivo.
O futebol feminino vive uma ascensão histórica no Brasil. A audiência na TV cresceu 14%, atingindo o recorde de 56,3 milhões de pessoas, enquanto a final do Brasileirão, no início de outubro, mobilizou um público recorde de 49.405 torcedores no estádio. Para sustentar esse avanço, a CBF expandiu o calendário nacional em 79% (alcançando 712 jogos anuais) e planeja investir R$ 685 milhões até 2029. Essa evolução estrutural acompanha o ambiente digital, onde o interesse pela modalidade registrou um salto de 200% nas buscas na internet nos últimos cinco anos.
Marketing esportivo em xeque
Com a participação de Amir Somoggi, fundador da Sports Value, este painel abre as discussões estratégicas do evento para debater os principais desafios e as incertezas que desafiam a sustentabilidade financeira e comercial dos clubes e das marcas no cenário atual.
Kings League e NFL: inovação e novos formatos
Victor Assis, CEO do Grupo Podpah, Pathy dos Reis, criadora especializada em NFL e Rafael Gimenes, da Kings League, debatem a disrupção promovida por ligas alternativas, competições internacionais e novas propriedades de entretenimento que conquistam audiências massivas em territórios digitais e presenciais.
O desafio da profissionalização
Manoela Penna, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Eduardo Rodrigues, da Vegas Sports e Andreza Graner, da Unilever, discutem a maturidade de gestão, governança e marketing de entidades esportivas e olímpicas no país, avaliando os gargalos e avanços rumo a uma estrutura corporativa mais eficiente.
E para as bets, o que vem a seguir?
Guilherme Figueiredo, do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) e Alvaro Garcia, CMO da Flutter Brazil analisam o panorama regulatório, os impactos financeiros e as novas diretrizes estratégicas para o mercado de apostas esportivas após a fase de consolidação inicial no Brasil. Em outra conversa, Edson Potsch, Vice-Presidente no Cruzeiro Esporte Clube, Eduardo Chaves, diretor da BrandFinance, Bernardo Itri, da Federação Paulista de Futebol (FPF) e Marcos Bedendo, colunista de marketing da EXAME, exploram modelos de negócios complementares, restruturação de clubes, gestão de marcas e novas frentes de receita para oxigenar o principal esporte do país.
Além do futebol: o que outras modalidades nos ensinam?
Representando as marcas, Gustavo Aguiar, CMO da General Motors, Taciana Lopes, CMO da Mastercard e André Kliousoff, CMO do BTG, analisam as melhores práticas de patrocínio, construção de marca e retenção de fãs aplicadas em esportes fora do eixo tradicional do futebol. Ainda na trilha de branding e patrocínio, Alexandre Knabel Martinez, da On, Camila Miranda, Diretora de Marketing da Adobe e Renata Lamarco, Diretora de Marketing do iFood, falam sobre marcas e propriedades esportivas que fogem do formato tradicional de exposição de logo para criar conexões autênticas e duradouras com comunidades de fãs.
Encerrando a agenda, Gustavo Mota, CEO do Lance e Rafael Davini, da EXAME, debatem os novos modelos de distribuição de conteúdo, o papel dos veículos de mídia e as estratégias de monetização e parcerias no ecossistema multiplataforma.
O evento ocorre na sede da EXAME, em São Paulo, no dia 16/10, será para convidados, mas com a cobertura completa feita nas plataformas da EXAME.