EXAME Esportes destaca a potência do futebol feminino em evento inédito

O marketing esportivo brasileiro vive um momento de profunda reestruturação e busca por novos horizontes, impulsionado por mudanças regulatórias como a Medida Provisória (MP) que proíbe as bets no país. Diante desse cenário de transição, em que as receitas de marketing esportivo, impulsionadas pelos contratos das bets, saltaram de R$ 1,4 bilhão em 2022 para R$ 3,2 bilhões recentemente, conforme dados da Sports Value, o EXAME Esportes, realizado no dia 16 de outubro na sede da EXAME, em São Paulo, reunirá entidades, marcas, atletas e agências para debater uma agenda positiva e alternativas sustentáveis de investimento. O evento tem como premissa se inspirar em projetos e movimentos que tragam boas práticas e um norte para o futuro. Dentre eles, a forma como o futebol feminino vem desenvolvendo suas estratégias de marketing e negócios. Com destaque para Gal Barradas, Diretora Executiva de Receitas e Marketing da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027, ao lado de Lia Rizzo, Editora de ESG da EXAME. O objetivo da conversa é evidenciar como o crescimento do futebol feminino se consolidou como uma das maiores fontes de inovação no marketing esportivo. O futebol feminino vive uma ascensão histórica no Brasil. A audiência na TV cresceu 14%, atingindo o recorde de 56,3 milhões de pessoas, enquanto a final do Brasileirão, no início de outubro, mobilizou um público recorde de 49.405 torcedores no estádio. Para sustentar esse avanço, a CBF expandiu o calendário nacional em 79% (alcançando 712 jogos anuais) e planeja investir R$ 685 milhões até 2029. Essa evolução estrutural acompanha o ambiente digital, onde o interesse pela modalidade registrou um salto de 200% nas buscas na internet nos últimos cinco anos.

Marketing esportivo em xeque

Com a participação de Amir Somoggi, fundador da Sports Value, este painel abre as discussões estratégicas do evento para debater os principais desafios e as incertezas que desafiam a sustentabilidade financeira e comercial dos clubes e das marcas no cenário atual.

Kings League e NFL: inovação e novos formatos

Victor Assis, CEO do Grupo Podpah, Pathy dos Reis, criadora especializada em NFL e Rafael Gimenes, da Kings League, debatem a disrupção promovida por ligas alternativas, competições internacionais e novas propriedades de entretenimento que conquistam audiências massivas em territórios digitais e presenciais.

O desafio da profissionalização

Manoela Penna, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Eduardo Rodrigues, da Vegas Sports e Andreza Graner, da Unilever, discutem a maturidade de gestão, governança e marketing de entidades esportivas e olímpicas no país, avaliando os gargalos e avanços rumo a uma estrutura corporativa mais eficiente.

E para as bets, o que vem a seguir?

Guilherme Figueiredo, do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) e Alvaro Garcia, CMO da Flutter Brazil analisam o panorama regulatório, os impactos financeiros e as novas diretrizes estratégicas para o mercado de apostas esportivas após a fase de consolidação inicial no Brasil. Em outra conversa, Edson Potsch, Vice-Presidente no Cruzeiro Esporte Clube, Eduardo Chaves, diretor da BrandFinance, Bernardo Itri, da Federação Paulista de Futebol (FPF) e Marcos Bedendo, colunista de marketing da EXAME, exploram modelos de negócios complementares, restruturação de clubes, gestão de marcas e novas frentes de receita para oxigenar o principal esporte do país.

Além do futebol: o que outras modalidades nos ensinam?

Representando as marcas, Gustavo Aguiar, CMO da General Motors, Taciana Lopes, CMO da Mastercard e André Kliousoff, CMO do BTG, analisam as melhores práticas de patrocínio, construção de marca e retenção de fãs aplicadas em esportes fora do eixo tradicional do futebol. Ainda na trilha de branding e patrocínio, Alexandre Knabel Martinez, da On, Camila Miranda, Diretora de Marketing da Adobe e Renata Lamarco, Diretora de Marketing do iFood, falam sobre marcas e propriedades esportivas que fogem do formato tradicional de exposição de logo para criar conexões autênticas e duradouras com comunidades de fãs.

Encerrando a agenda, Gustavo Mota, CEO do Lance e Rafael Davini, da EXAME, debatem os novos modelos de distribuição de conteúdo, o papel dos veículos de mídia e as estratégias de monetização e parcerias no ecossistema multiplataforma.

O evento ocorre na sede da EXAME, em São Paulo, no dia 16/10, será para convidados, mas com a cobertura completa feita nas plataformas da EXAME.