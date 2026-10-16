Electrolux no SPFW: por que a marca aposta no maior evento de moda do Brasil

RESUMO ＋ A fabricante de eletrodomésticos Electrolux participa pela terceira vez do São Paulo Fashion Week e apresenta a Lava e Seca AutoDose LSA12, que chega ao mercado em novembro. No sábado, 17, o lançamento terá uma experiência na passarela durante o desfile da marca brasileira Normando. A estratégia aproxima a marca de temas como moda, sustentabilidade e consumo consciente.

Pela terceira vez, a Electrolux está no São Paulo Fashion Week (SPFW). Em um primeiro momento, a conexão entre uma fabricante de eletrodomésticos e o maior evento de moda do Brasil pode parecer curiosa, mas a estratégia da marca é justamente inserir-se no universo do lifestyle.

“A moda também é um território que traduz mudanças de comportamento, estilo de vida e formas de expressão. Estar no SPFW nos permite participar dessa conversa de maneira relevante, mostrando como design, tecnologia e inovação podem contribuir para uma relação mais cuidadosa com as roupas”, afirma Thiago Giamarino, gerente de marca, produto e ativação da Electrolux para a América Latina, em entrevista à EXAME.

Neste ano, a participação tem como destaque o lançamento da Lava e Seca AutoDose LSA12, que chega ao mercado em novembro. Além de um espaço de ativação no evento, a novidade ganha uma experiência inédita na passarela durante o desfile da marca brasileira Normando, no sábado, 17.

Do Atacama à economia circular

Segundo Giamarino, a ação dá continuidade a uma estratégia que começou em 2022, quando a Electrolux levou ao SPFW a campanha “Break the Pattern”. A iniciativa colocou em pauta os impactos do consumo de moda e o descarte de roupas no deserto do Atacama, no Chile.

Em 2025, a empresa retomou a discussão ambiental em uma parceria com o estilista brasileiro Leandro Castro. Na ativação, convidados da primeira fila receberam bolsas do tipo fisherman com pingentes produzidos a partir de microplásticos reciclados, mais uma vez destacando a economia circular como pauta.

Segundo Giamarino, a intenção é aproximar a marca de temas como consumo consciente e sustentabilidade e, ao mesmo tempo, associar seus produtos a experiências e interesses que fazem parte do cotidiano dos consumidores.

“Usamos o evento não apenas como espaço de visibilidade, mas como uma plataforma para provocar reflexões sobre como cuidamos, consumimos e prolongamos a vida das roupas.”

Tecnologia "garante" lifestyle

A estratégia também ajuda a fabricante a ampliar a conversa sobre seus produtos para além de funcionalidades como capacidade e desempenho.

“A construção de uma marca vai além das características funcionais dos seus produtos. É claro que tecnologia, desempenho e qualidade são fundamentais, mas a conexão com as pessoas também passa pela capacidade de compreender seus hábitos, desejos e formas de viver”, afirma o executivo.

Mas, para uma marca que procura mostrar como o design e a tecnologia podem contribuir para preservar as escolhas dos consumidores, as funcionalidades continuam em destaque. Giamarino cita como exemplo recursos presentes em parte do portfólio, como as tecnologias ColorCare e VaporCare, desenvolvidas para auxiliar no cuidado com os tecidos.

“Se a moda expressa quem somos por meio daquilo que vestimos, a tecnologia pode nos ajudar a cuidar melhor dessas escolhas no dia a dia”, afirma Giamarino.

No caso da nova Lava e Seca AutoDose LSA12, o modelo tem como diferencial a dosagem automática de detergente e amaciante de acordo com a carga. Segundo a fabricante, com o reservatório abastecido, o equipamento pode oferecer autonomia de até 45 dias, considerando três lavagens semanais com cargas baixas. O período pode variar conforme o tamanho da carga e o tipo de insumo utilizado.

O modelo também conta com a tecnologia AutoSense, que identifica o tamanho da carga e ajusta a quantidade de água, e com a função Tira Manchas. A Electrolux informa economia de até 25% de água e energia por ciclo em uma comparação específica de cargas e programas de lavagem, além de remoção de até 95% de manchas difíceis em testes internos.

"O consumidor contemporâneo não quer complexidade, painéis difíceis ou ter que adivinhar a quantidade certa de insumos a cada lavagem. A inovação percebida hoje é aquela que devolve tempo e simplifica o cotidiano", finaliza.