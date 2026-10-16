Electrolux no SPFW: por que a marca aposta no maior evento de moda do Brasil

Electrolux participa pelo terceiro ano do SPFW (Divulgação/Ilustração gerada por IA/Exame)
Repórter de Marketing
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16h30.
A fabricante de eletrodomésticos Electrolux participa pela terceira vez do São Paulo Fashion Week e apresenta a Lava e Seca AutoDose LSA12, que chega ao mercado em novembro. No sábado, 17, o lançamento terá uma experiência na passarela durante o desfile da marca brasileira Normando. A estratégia aproxima a marca de temas como moda, sustentabilidade e consumo consciente.
Pela terceira vez, a Electrolux está no São Paulo Fashion Week (SPFW). Em um primeiro momento, a conexão entre uma fabricante de eletrodomésticos e o maior evento de moda do Brasil pode parecer curiosa, mas a estratégia da marca é justamente inserir-se no universo do lifestyle.
“A moda também é um território que traduz mudanças de comportamento, estilo de vida e formas de expressão. Estar no SPFW nos permite participar dessa conversa de maneira relevante, mostrando como design, tecnologia e inovação podem contribuir para uma relação mais cuidadosa com as roupas”, afirma Thiago Giamarino, gerente de marca, produto e ativação da Electrolux para a América Latina, em entrevista à EXAME.
Neste ano, a participação tem como destaque o lançamento da Lava e Seca AutoDose LSA12, que chega ao mercado em novembro. Além de um espaço de ativação no evento, a novidade ganha uma experiência inédita na passarela durante o desfile da marca brasileira Normando, no sábado, 17.
Segundo Giamarino, a ação dá continuidade a uma estratégia que começou em 2022, quando a Electrolux levou ao SPFW a campanha “Break the Pattern”. A iniciativa colocou em pauta os impactos do consumo de moda e o descarte de roupas no deserto do Atacama, no Chile.
Em 2025, a empresa retomou a discussão ambiental em uma parceria com o estilista brasileiro Leandro Castro. Na ativação, convidados da primeira fila receberam bolsas do tipo fisherman com pingentes produzidos a partir de microplásticos reciclados, mais uma vez destacando a economia circular como pauta.
Segundo Giamarino, a intenção é aproximar a marca de temas como consumo consciente e sustentabilidade e, ao mesmo tempo, associar seus produtos a experiências e interesses que fazem parte do cotidiano dos consumidores.
“Usamos o evento não apenas como espaço de visibilidade, mas como uma plataforma para provocar reflexões sobre como cuidamos, consumimos e prolongamos a vida das roupas.”
A estratégia também ajuda a fabricante a ampliar a conversa sobre seus produtos para além de funcionalidades como capacidade e desempenho.
“A construção de uma marca vai além das características funcionais dos seus produtos. É claro que tecnologia, desempenho e qualidade são fundamentais, mas a conexão com as pessoas também passa pela capacidade de compreender seus hábitos, desejos e formas de viver”, afirma o executivo.
Mas, para uma marca que procura mostrar como o design e a tecnologia podem contribuir para preservar as escolhas dos consumidores, as funcionalidades continuam em destaque. Giamarino cita como exemplo recursos presentes em parte do portfólio, como as tecnologias ColorCare e VaporCare, desenvolvidas para auxiliar no cuidado com os tecidos.
“Se a moda expressa quem somos por meio daquilo que vestimos, a tecnologia pode nos ajudar a cuidar melhor dessas escolhas no dia a dia”, afirma Giamarino.
No caso da nova Lava e Seca AutoDose LSA12, o modelo tem como diferencial a dosagem automática de detergente e amaciante de acordo com a carga. Segundo a fabricante, com o reservatório abastecido, o equipamento pode oferecer autonomia de até 45 dias, considerando três lavagens semanais com cargas baixas. O período pode variar conforme o tamanho da carga e o tipo de insumo utilizado.
O modelo também conta com a tecnologia AutoSense, que identifica o tamanho da carga e ajusta a quantidade de água, e com a função Tira Manchas. A Electrolux informa economia de até 25% de água e energia por ciclo em uma comparação específica de cargas e programas de lavagem, além de remoção de até 95% de manchas difíceis em testes internos.
"O consumidor contemporâneo não quer complexidade, painéis difíceis ou ter que adivinhar a quantidade certa de insumos a cada lavagem. A inovação percebida hoje é aquela que devolve tempo e simplifica o cotidiano", finaliza.
A fabricante de eletrodomésticos Electrolux apresenta a Lava e Seca AutoDose LSA12, que chega ao mercado em novembro. O produto também terá uma experiência na passarela durante o desfile da marca brasileira Normando, no sábado, 17.
A Electrolux usa o SPFW para aproximar a marca do universo do lifestyle e de temas como consumo consciente e sustentabilidade. Segundo Thiago Giamarino, gerente de marca, produto e ativação da Electrolux para a América Latina, o evento também permite discutir como design, tecnologia e inovação podem contribuir para o cuidado com as roupas.
A Lava e Seca AutoDose LSA12 calcula a quantidade de detergente e amaciante de acordo com a carga. Segundo a Electrolux, o reservatório abastecido pode oferecer autonomia de até 45 dias, considerando três lavagens semanais com cargas baixas, mas o período varia conforme a carga e o insumo utilizado.
O modelo conta com a tecnologia AutoSense, que identifica o tamanho da carga e ajusta a quantidade de água, além da função Tira Manchas. A Electrolux informa economia de até 25% de água e energia por ciclo em uma comparação específica de cargas e programas, além da remoção de até 95% de manchas difíceis em testes internos.