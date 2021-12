Seara espera crescer no Natal com mais de 30 opções de produtos

Com o aumento da taxa de vacinação no Brasil, a marca de alimentos Seara reforça seu posicionamento de marca para o Natal com produtos clássicos, como o Fiesta, e também novidades. Ao todo são cerca de 30 produtos com o objetivo de atender a demanda das pessoas em sua variedade de comemorações, com a expectativa de ampliar as vendas em relação ao Natal do ano passado.

"No ano passado crescemos 8% porque houveram pequenas comemorações, mas em mais momentos. Agora, esperamos que as pessoas se reúnam em grupos maiores e nossa taxa de crescimento em volume siga a mesma, mas subindo para 23% em valor", diz Rafael Palmer, diretor de marketing de alimentos preparados Seara.

Segundo o executivo, por isso também é necessário trazer diferentes opções ao mercado. "A ave é um ótimo custo benefício para a ceia, sendo que o Fiesta está 7 de cada 10 lares brasileiros".

Pensando nisso, a campanha de Natal é lançada com diferentes filmes para mostrar as variações de comemorações. "Usaremos a frase 'para todo tipo Seara tem' com o objetivo de mostrar a versatilidade dos produtos", diz Palmer.

Os produtos

Entre as aves inteiras da Seara, estão o Fiesta Temperado, o Fiesta Orgânico e a novidade Fiesta Mediterrâneo (com mix de ervas, tomate e cebola). Para quem prefere os pratos conhecidos há o Peito de Fiesta Seara com recheio de ervas, tem tamanho menor do que a ave inteira e é ideal para grupos menores ou até mesmo para complementar a ceia.

Já a Linha Assa Fácil, com produtos que vão direto do freezer ao forno há o Fiesta Temperado, Desossado e Recheado, e a versão Desossado e Temperado, além do Peru Temperado Seara. Na Seara Gourmet há o Short Rib Suíno Seara Gourmet com Molho de Laranja e Maracujá e o Filé Mignon Suíno Seara Gourmet com Molho de Melado de Cana e Abacaxi. Os dois cortes suínos contam com molho à parte, com de pedaços de frutas.

Já o Peru Defumado Seara Gourmet basta aquecer. Outra novidade é o Bacalhau Gratinado Seara Gourmet, que vai direto do freezer para o forno. Além dos lançamentos, a Seara traz para as festas de final de ano, o Bacalhau 100% vegetal Incrível Seara.