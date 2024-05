Cannes Lions 2024: Unilever é premiada como Creative Marketer do ano

A Unilever foi premiada como Creative Marketer of the Year no festival Cannes Lions, o mais tradicional da publicidade mundial. A empresa havia conquistado essa honraria pela última vez em 2010. O prêmio é dado a anunciantes que conseguem mostrar consistência am ações publicitários por meio de trabalhos criativos.

A AB Inbev havia conquistado as últimas duas edições do Creative Marketer of the Year. Foi a primeira e única empresa até agora a conseguir tal feito.

A Dove, maior marca da Unilever, conquistou em 2023 o Grand Prix de Media com “#TurnYourBack”, campanha criada pela Ogilvy Londres e pela David Madri, que tinha o mote "nenhum filtro deve determinar como você deve se parecer".

Também em 2023, a campanha histórica Retratos da Real Beleza completou 10 anos. Nesse trabalho, um curta-metragem, o objetivo foi mostrar como as mulheres são mais bonitas do que pensam. Naquele 2013, o case Dove Real Beauty Sketches ganhou 16 Leões.

O Creative Marketer of the Year foi criado pelo festival em 1992 e já foi entregue a empresas de peso como Apple, Burger King, Coca-Cola, Google, McDonald’s, Microsoft e Samsung