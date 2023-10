A Rolex estreia em 2023 como title sponsor (principal patrocinador) do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que será realizado entre 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Desde 2013, a marca suiça de relógios de luxo é patrocinadora da principal categoria do automobilismo mundial. Nesta temporada, o relógio Rolex do Pit Lane (área de pista dos boxes) acompanha o evento em todas as 22 corridas, nos cinco continentes.

Com a novidade no Brasil, a Rolex assume o posto que era da Heineken, e se torna, juntamente com a Qatar Airways, a marca com mais propriedades do tipo na categoria. Além da Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023, a Rolex também dá nome aos GPs da Austrália e da Áustria, enquanto a companhia aérea detém a propriedade nos GPs da Emília-Romagna, da Hungria e do Catar.

Em 2023, o Grand Prix de São Paulo marca meio século desde que o Autódromo José Carlos Pace se juntou ao calendário da F-1. A edição inaugural, em 1973, inclusive, contou com a participação do ex-piloto britânico Jackie Stewart, Testimonee Rolex.

“Para mim, a paixão no Brasil se destaca. As multidões são fantásticas, conhecedoras e entusiasmadas. Os brasileiros acompanham o esporte com avidez, seja futebol, Fórmula 1 ou automobilismo – não há outro país no mundo que seja mais apaixonado", diz Stewart, em comunicado.

"Estou muito feliz por ainda estar profundamente envolvido na Fórmula 1 até hoje. O esporte nunca foi tão popular e os carros e a tecnologia nunca foram tão avançados", complementa ele, que comemora, em 2023, 55 anos desde que se tornou Testimonee Rolex e 50 anos desde que conquistou seu terceiro e último Campeonato Mundial de Pilotos de F-1 da FIA.

O circuito, conhecido como ‘Interlagos’, é uma das pistas mais curtas da F-1 e mede apenas 4.309 quilômetros. A configuração no sentido anti-horário é um desafio aos motoristas, além da variedade de curvas de alta velocidade e mudanças de elevação.

Vencedor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2009 e em 2011, o Testimonee Rolex Mark Webber salienta que os detalhes técnicos da pista não mudaram muito ao longo dos anos. “O circuito é incrível – ainda tem aquela sensação autêntica e me impressiona a multidão fenomenal. Foi especial ter tido sucesso no Brasil, onde muitos dos meus heróis triunfaram no passado.”