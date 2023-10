Asics cria tênis inspirado no carro em que Senna foi tricampeão de Fórmula 1

Quem viveu no início dos anos 1990 tem na memória as manhãs de domingo em que o Brasil inteiro torcia por Ayrton Senna. O carro dele, nas cores vermelho e branco, certamente estão no imaginário, ao lado do capacete com as cores da bandeira do Brasil. Para homenagear o piloto, a Asics e Marca Senna criaram uma collab que resultou no mais novo GEL-Nimbus 25 Senna. As cores do tênis foram inspiradas no carro em que Ayrton ficou por seis temporadas e venceu, por três vezes, o Mundial de Fórmula 1.

A edição limitada chega às lojas e e-commerce a partir do dia 30 de outubro – data em que Senna conquistou o primeiro campeonato mundial – e tem preço sugerido de R$ 1.299,99. O tênis estará disponível na Senna Shop, Centauro, Bayard e lojas parceiras especializadas em corrida. Não é a primeira vez que a marca homenageia o piloto. Em julho deste ano, a Asics criou um tênis de corrida, inspirado em um dos carros de teste que Senna usou durante a carreira.

A collab conta ainda com vestuário, formado por camiseta, shorts, boné e meia, e serão vendidos nas lojas Asics e Senna Shop. Seguindo a mesma inspiração, a camiseta Senna de poliamida além de ter estampado no peito os logos da Asics e Marca Senna, traz na lateral os caracteres em japonês escrito "Ayrton Senna", reforçando a conexão com o país de origem da marca esportiva e a grande base de fãs do piloto no Japão.

"É um tênis para ser um grande destaque na coleção dos fãs do piloto e temos certeza de que a aceitação do público e dos fãs vai ser positiva”, diz Alexandre Fiorati, CEO da Asics América Latina.

Como é o GEL-Nimbus 25 Senna

O tênis tem a mesma tecnologia do GEL-Nimbus 25, como o PureGEL, que foi integrado na entressola para proporcionar melhor absorção e passadas mais suaves. Além disso, conta um sistema de amortecimento que oferece mais conforto aos pés, agregando 20% mais de espuma em comparação aos lançamentos anteriores.

No design, as stripes da Asics na lateral ganharam uma textura que faz alusão aos pneus de chuva, remetendo a uma das principais características de Senna – sua capacidade superior de pilotar em pistas molhadas. O gorgorão traz as cores do capacete e a etiqueta da lingueta do lado direito vem com o logo da Marca Senna e uma das frases mais marcantes do piloto na parte de trás: "If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver".

O icônico “S” do Senna foi inserido no puxador do calcanhar em material refletivo. A silhueta também ganhou o nome de “Ayrton Senna” escrito em japonês na fita do calcanhar do pé esquerdo e atrás da stripe da Asics. Esse detalhe foi pensado para reforçar a conexão com o Japão.