GP dos Estados Unidos de F1: entenda por que Lewis Hamilton foi desclassificado da prova

Neste fim de semana ocorreu a 18ª etapa da temporada do Grande Prêmio de Fórmula 1, com o GP dos Estados Unidos.

A corrida de domingo, 22, teve um desfecho surpreendente com a desclassificação de Lewis Hamilton (Mercedes) no GP dos EUA, após uma inspeção técnica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) constatar irregularidades nas pranchas do assoalho do carro.

A mesma penalidade foi aplicada a outro destaque da competição, Charles Leclerc (Ferrari), que também tinha problemas nos componentes de seu carro.

Consequentemente, o segundo lugar da prova ficou com Lando Norris, e o terceiro com Carlos Sainz. A liderança do GP ficou com o holandês Max Verstappen.

Em nota, a FIA explicou que Hamilton e Leclerc infrigiram o artigo 3.5.9.e do regulamento técnico da Fórmula 1. A inspeção apontou para erros na prancha de madeira no assoalho dos carros, que deve ser de pelo menos 10 mm.

O texto também informou que a Mercedes e a Ferrari reconheceram as irregularidades nos componentes e que as medições feitas pelos técnicos da FIA estão corretas. No entanto, as equipes das duas companhias alegaram que o desgaste nas pranchas foi provocado pela combinação da pista acidentada com o cronograma da corrida sprint, que resultou na redução do tempo de checagem nos carros antes do início da prova.

De qualquer modo, a saída de Lewis Hamilton do Grande Prêmio de Fórmula 1 impactou o cenário da disputa pelo vice-campeonato. Até então, o piloto mexicano Sergio Perez tinha desvantagem de 19 pontos na prova, que agora passou para 39. Por outro lado, Logan Sargeant (Williams) subiu da 12ª posição para a décima.

Confira o resultado do GP dos Estados Unidos de F1: