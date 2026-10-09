Por que marcas como Magalu, Mercado Livre e Vale estão no Círio de Nazaré

RESUMO ＋ O Círio de Nazaré de 2026 ocorre em Belém de 7 a 26 de outubro, com 14 procissões e público estimado em 2,3 milhões na grande romaria de domingo, 11. Empresas como Magalu e Vale promovem ações culturais, comerciais e de apoio à bioeconomia na celebração, que movimenta mais de R$ 1 bilhão na economia local.

Reunindo cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas e movimentando mais de R$ 1 bilhão na economia de Belém, o Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Brasil. Realizada há mais de dois séculos, a celebração mobiliza fiéis, turistas e negócios locais, e atrai marcas interessadas em associar seus nomes a uma tradição profundamente enraizada na identidade paraense.

Em 2026, empresas como Banco da Amazônia, Hydro, Magalu, Mercado Livre, Natura, Pagbank e Vale participam da festividade com iniciativas que vão desde o patrocínio ao evento a projetos de valorização da cultura e da economia local.

A programação oficial deste ano começou em 7 de outubro e segue até o dia 26, totalizando 14 procissões. A grande procissão do Círio, marcada para o domingo, 11, tem público estimado em 2,3 milhões de pessoas ao longo de um percurso de 3,6 quilômetros. Já o Traslado para Ananindeua e Marituba, realizado nesta sexta-feira, 9, é a romaria mais longa, com percurso de cerca de 50 quilômetros e previsão de reunir 1,5 milhão de pessoas, segundo informações da organização.

Diferentes formas de marcar presença

Participando pelo oitavo ano consecutivo do Círio, Magalu combina uma estratégia com ações voltadas aos romeiros, presença em pontos turísticos e uma campanha comercial para o período.

Uma das novidades deste ano é o chamado skyscreen: tela ultrafina suspensa por drones que projeta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e mensagens para o público durante a Trasladação, no dia 10. A empresa também mantém um barco iluminado na Estação das Docas, de 9 a 11 de outubro, e prevê distribuir 100 mil copos de água aos fiéis.

Para Aline Queirantes, diretora de marketing do Magalu, a participação é uma oportunidade de entender a relação entre a celebração e o cotidiano da população local.

“Como uma marca 100% brasileira, o Magalu acredita que deve estar presente nos momentos que movem a identidade e o coração do brasileiro", destaca a executiva.

"Apoiar o Círio é um passo natural para uma empresa que acredita, valoriza e celebra a brasilidade em sua essência."

Cultura e bioeconomia

Patrocinadora do Círio há 24 anos, a Vale diz que está na celebração não apenas pela dimensão do evento, mas por entendê-lo como um símbolo cultural e regional.

“Viver o Círio é um convite a conhecer o Pará, a Amazônia e o Brasil. Por isso, tudo o que ativamos no evento é pensado para gerar mais conhecimento, criar pertencimento e orgulho dessa identidade. Todas as nossas ações são realizadas em parceria com artistas, produtores, historiadores e outros profissionais do território”, destaca Mariana Luz, diretora de investimento social, privado e cultura da Vale.

Em 2026, a companhia distribui sua atuação entre programação cultural, apoio a empreendedores e preservação do patrimônio histórico. Entre as iniciativas está a Casa Vale, com apresentações de jovens músicos ligados ao projeto Vale Música. A empresa também apoia o Círio na Estação, programação gratuita na Estação das Docas com artistas locais, e o Festival Lambateria. Outra frente é a restauração e requalificação da Basílica de Nazaré, com recursos da Lei Rouanet.

A atuação inclui ainda uma loja colaborativa com 12 empreendimentos da bioeconomia apoiados pela companhia.

Casa Vale: uma das ativações da Vale no Círio de Nazaré (Divulgação)

O Mercado Livre também aposta nessa conexão entre celebração e produção regional. Durante o Círio, a empresa reforça a parceria com a ASSOBIO, associação ligada a empreendedores da sociobiodiversidade amazônica, com degustações e exposição de produtos, além de ações em roteiros turísticos promovidos pela entidade.

Em comunicado, a companhia explica que a iniciativa faz parte do programa Biomas a um Clique, que busca ampliar o acesso ao mercado para produtos de negócios ligados à biodiversidade brasileira. Entre os itens apresentados durante o Círio estão tucupi, geleias, bebidas, joias e artesanato produzidos por empreendedores locais.

De olho nas ruas

A publicidade espalhada por Belém também ganha novos anunciantes durante o Círio de Nazaré. Neste ano, a JCDecaux montou um circuito especial de mídia exterior para cinco marcas: Vale, Banco da Amazônia, Guaraná Tuchaua, Mercado Livre e Salon Line.

A operação reúne 30 faces digitais e 248 estáticas, distribuídas em trajetos que incluem o percurso entre o aeroporto e o centro da cidade e a área entre a Catedral Metropolitana e a Basílica de Nazaré.[grifar] Segundo a empresa, o circuito tem estimativa de 5 milhões de impactos semanais. As campanhas também aparecem nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e de Brasília.

“O Círio é uma celebração que transforma a dinâmica de Belém e concentra, em poucos dias, milhões de pessoas em diferentes pontos da cidade. [grifar]É uma combinação de contexto, presença, escala e conexão emocional que torna o período especialmente relevante para as marcas”, avalia Chiara Martini, diretora de marketing da JCDecaux Brasil.