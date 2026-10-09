Cheiro de 7Belo? Bala ganha linha de cuidados corporais

Conhecida como pela bala rosa de sabor frutado, a 7Belo agora entra no mercado de cosméticos nas versões sabonete e hidratante. A marca da Arcor se uniu à Cloy, da fabricante Sinter Futura, para lançar uma linha de cuidados corporais com referências visuais e olfativas do doce.

A coleção reúne uma loção hidratante de 250 ml, com preço de lançamento de R$ 15,90, e um sabonete em barra de 80 gramas.

Em comunicado, a Sinter Futura afirma que o objetivo da collab é despertar o interesse e, ao mesmo tempo, entregar uma experiência que conquiste espaço na rotina dos consumidores.

"A memória afetiva de 7Belo aproxima o consumidor, enquanto fragrância, hidratação e cuidado com a pele estimulam a experimentação e a continuidade do uso. É esse equilíbrio entre emoção, sensorialidade e benefício funcional que torna a parceria tão especial”, afirma Rafaela Corte Real, diretora de marketing e inovação da Sinter Futura.

Licenciamento e distribuição

Para a 7Belo, a collab abre uma frente de licenciamento fora do mercado em que a marca construiu uma trajetória de mais de seis décadas no Brasil. A aposta acontece junto ao setor de beleza e cuidados pessoais, um dos que mais movimentam o consumo no Brasil. Em 2025, o país registrou 7.359 lançamentos no setor, de acordo com a Mintel GNPD.

Fundada em 1993, a companhia Sinter Futura atende empresas como Natura e O Boticário, além de possuir marcas próprias como Cloy, Farnese e Gipsy. Segundo a fabricante, na linha da 7Belo a proposta é aproveitar elementos reconhecíveis da bala sem reproduzir literalmente o alimento.

A loção contém prebióticos, ômegas 3 e 6 e 90% de ingredientes de origem natural. Já o sabonete combina vitamina B3 e 30% de creme hidratante. Os dois produtos prometem hidratação por até 24 horas, segundo a empresa.

“Nosso objetivo é usar essa combinação para ampliar a presença em cuidados pessoais e chegar a diferentes canais com produtos acessíveis”, afirma Breno Grou, CEO e sócio da Sinter Futura.

Segundo o executivo, a possibilidade de lançar novos formatos dependerá da resposta dos consumidores e do desempenho comercial da linha.