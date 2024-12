Rayssa Leal se torna primeira brasileira tricampeã do mundial de Skate Street

A Rayssa Leal, bicampeã olímpica de skate street, entrou novamente para a história do esporte. Neste domingo, a “Fadinha” se tornou a primeira brasileira tricampeã na Liga Mundial de Skate Street (SLS).

O feito veio na última manobra, quando somou 35,4 pontos e ultrapassou as japonesas Coco Yoshizawa, com 35,2 pontos, e Yumeka Oda, que marcou 33,7.

A competição aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e contava com a capacidade máxima: todos os 16 mil ingressos foram vendidos – e a força da torcida fez diferença na motivação de Rayssa.

Rayssa Leal vence sua terceira SLS

Também participaram a australiana Chloe Covell e as japonesas Momiji Nishiya e Liz Akama. Ao final da competição, Rayssa usou as manobras para sair na frente das competidoras. Na última demonstração, Leal atingiu o lugar mais alto do pódio ao marcar duas manobras com nota 9,1.

A Liga Mundial de Skate Street conta com competições femininas desde 2015, ano em que a brasileira Letícia Bufoni levou o título. Outra skatista brasileira, a Pamela Rosa, foi campeã em 2019 e 2020. Rayssa Leal levou os títulos em 2022, 2023 e, agora, em 2024.