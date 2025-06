Quer publicar seu conto na Flip? Concurso leva novos autores para Paraty com tudo pago

A Motiva e a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) lançaram o primeiro concurso de contos da Casa Flip+Motiva, com inscrições abertas até 30 de junho. A iniciativa integra a estratégia da empresa para ampliar o acesso à cultura e reforça o investimento da marca no território literário.

O concurso faz parte da programação paralela da 23ª edição da Flip e foi criado com o objetivo de estimular a escrita, a leitura e a criatividade. “Projetos como este inspiram e transformam vidas, aproximando as pessoas da arte e da cultura. É um privilégio termos a oportunidade de realizar o primeiro concurso de contos da nossa parceria com a Flip para incentivar novas vozes e celebrar a arte da escrita. É isso que o nosso Instituto faz: democratiza o acesso e amplia oportunidades em todo o Brasil”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto da Motiva.

Os dois vencedores viajarão a Paraty para participar da Flip, com transporte, hospedagem e alimentação custeados pela Motiva. Os autores premiados apresentarão seus textos na Casa Flip+Motiva, que integra a rede de Casas Parceiras da Flip e promove debates gratuitos com escritores e especialistas.

O tema do concurso parte do verso “que toda viagem/é feita só de partida”, extraído do poema *v, de viagem*, de Paulo Leminski. O poeta curitibano, homenageado da edição de 2025 da Flip, é conhecido por sua linguagem direta e por aproximar a poesia de novos públicos. Os contos devem ter até 4.000 caracteres, ser escritos em português, sem o uso de inteligência artificial, e enviados anonimamente em PDF.

Durante o período de inscrições, a Motiva divulgará o concurso em suas estações de transporte em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de espaços em Paraty. A estratégia reforça a presença da marca nas cidades onde atua com mobilidade urbana, conectando essa atuação a investimentos em cultura.

Esta é a terceira edição da Casa Flip+Motiva, criada em 2024 com uma programação gratuita que reuniu mais de 30 autores para debater temas como mobilidade, clima e jornalismo literário. Na edição passada, a Motiva também ofereceu transporte gratuito a mais de 1.500 pessoas de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

Em 2025, a empresa repetirá a ação, oferecendo transporte gratuito a moradores de 19 núcleos urbanos de Paraty. Também está prevista uma nova programação na Casa Flip+Motiva com a presença de autores e especialistas convidados.

Caso o concurso seja vencido por um morador de Paraty, o prêmio incluirá uma viagem cultural a São Paulo, com visita a iniciativas apoiadas pela Motiva, como o Museu da Língua Portuguesa e a Estação Motiva Cultural.

Além da Flip, a Motiva apoia outros eventos literários, como a Flipelô, a FLUP e a Feira do Livro de São Paulo. A empresa prevê investir R$ 750 milhões em projetos culturais e educacionais até 2035. Em 2025, o investimento estimado é de R$ 71 milhões.

O concurso também amplia a estratégia da Motiva de se posicionar como agente de impacto social por meio da cultura. Com presença em 13 estados, a empresa atua nos setores de rodovias, trilhos e aeroportos, com 39 ativos e cerca de 16 mil colaboradores.