Quer ir para a Coreia do Sul? Boticário mira em fãs de k-dramas para relançar linha clássica

O Boticário lançou uma nova campanha para marcar o retorno da linha Cuide-se Bem Morango e Leite ao portfólio. A ação vai levar um consumidor para uma experiência imersiva na Coreia do Sul e faz parte de uma estratégia de marketing voltada à cultura pop asiática, com foco nos fãs de k-dramas — nome dado às novelas coreanas que se popularizaram no Brasil por meio de plataformas de streaming.

"A linha recebeu mais de sete mil pedidos de retorno nas redes sociais nos últimos três anos. A nova campanha é uma resposta direta à escuta ativa da comunidade e se insere em um movimento iniciado em 2024 que busca aproximar a marca do público que se interessa pela estética coreana", diz Marcela de Masi, diretora executiva de branding & comunicação do Grupo Boticário.

Segundo ela, o investimento da marca nesse universo não é pontual. “A ascensão da cultura pop sul-coreana no Brasil não é uma tendência passageira, mas sim um macrocomportamento, que muda a forma como consumimos entretenimento." Dados da Ecglobal, da plataforma Haus (Stefanini), indicam que quase 90% dos brasileiros assistem a esse tipo de conteúdo, e 55% consomem ao menos uma produção por semana.

O pré-lançamento confirmou o potencial da estratégia. Além do primeiro filme publicitário da marca em formato de k-drama, a campanha trouxe uma caixa temática, que esgotou em apenas quatro dias, mesmo com estoque previsto para durar vinte. “Isso já sinaliza um altíssimo potencial de conversão e demonstra a potência e sinergia dessa comunidade com a marca Cuide-se Bem”, diz a executiva.

Desde o ano passado, o Boticário realiza iniciativas voltadas a esse público, como a transformação da fachada da flagship de Pinheiros, em São Paulo, com letras em coreano; o lançamento do drink Banana Latte em parceria com a cafeteria Amor Espresso; e uma edição especial do Gift Station com itens personalizados celebrando a cultura asiática.

O patrocínio ao evento “Woonder Night With Woo Do-hwan”, previsto para 9 de agosto, também está dentro dessa estratégia. O encontro com o ator sul-coreano, Woo Do-hwan, famoso por produções como “Cães de Caça” e “Mr. Plankton”, deve reunir mais de quatro mil fãs no espaço Vibra São Paulo.

Durante o evento, a marca oferecerá degustação de produtos, brindes e uma bebida inspirada na linha Morango e Leite, desenvolvida pela Amor Espresso, que ainda será vendida na flagship da marca por tempo limitado, por R$ 18,90.

"Com o concurso promocional, além de buscarmos reconhecer e premiar membros da comunidade dorameira, também queremos usufruir estrategicamente das similaridades entre o universo dos k-dramas românticos e a marca, construindo relações genuínas com essa comunidade", diz de Masi.

Impacto estratégico

Em termos de negócio, a empresa afirma que a campanha cobre os pilares estratégicos do semestre: ativa uma comunidade engajada, gera buzz espontâneo, reforça a autoridade da marca em territórios de paixão e ainda impulsiona o sell out. “Transformamos desejos em ações concretas e, de quebra, geramos cases que sustentam nosso posicionamento como uma marca precursora, atenta às tendências e pronta para cocriar com o consumidor, explica a diretora.

Além do engajamento nas redes sociais, a marca pretende acompanhar o sucesso da campanha por meio de indicadores como vendas, adesão no e-commerce, fluxo nas lojas físicas e chegada de novos consumidores.

“Essa nova audiência tem impulsionado nossa performance, especialmente nos canais digitais, e nos ajuda a consolidar a liderança da marca no território da beleza afetiva e culturalmente relevante”, afirma de Masi. “Esperamos uma movimentação similar à da caixa temática, que foi um verdadeiro sucesso de vendas”, diz.

Linha Cuide-se Bem Morango e Leite, disponível nas lojas e e-commerce do Boticário, volta ao portfólio com campanha focada em fãs de k-dramas (Divulgação)

Como participar do concurso cultural

Para concorrer à viagem para a Coreia do Sul e outros prêmios, o consumidor deve criar um vídeo de até um minuto e meio encenando seu próprio k-drama. O conteúdo precisa incluir um ou mais produtos da linha Cuide-se Bem Morango e Leite, além de marcar o perfil oficial da marca (@oboticario) e usar as hashtags #morangoeleitevoltou, #oboticario e #cuidesebem.

Após a postagem, é necessário acessar o site da promoção, preencher os dados pessoais e anexar o vídeo publicado. A inscrição no site é obrigatória para validar a participação no concurso.

Serão selecionados quatro vencedores:

O primeiro colocado vai ganhar uma viagem para a Coreia do Sul, um par de ingressos para o fanmeeting com o ator Woo Do-hwan, em São Paulo, e um press kit com produtos da linha;

Os segundo e terceiro lugares também receberão os ingressos e o kit;

Enquanto o quarto colocado será premiado apenas com o kit.

O regulamento completo da campanha estão disponíveis no site da marca.